Retrasos en la alta velocidad con origen o destino Madrid por una incidencia en las señalizaciones

Pasajeros en la estación de Santa Justa, en Sevilla Jose Manuel Vidal | EFE

Los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid están registrando retrasos desde primera hora de esta mañana como consecuencia de una incidencia en los sistemas de señalización, según ha informado Adif en su cuenta de la red social X. La compañía ha señalado que se están recuperando «de forma progresiva» los sistemas de control y gestión de tráfico. «La circulación ferroviaria hasta y desde Puerta de Atocha se va restableciendo, si bien los trenes registran retraso por este motivo», apunta Adif.

En concreto, Adif ha explicado que, sobre las ocho de esta mañana, se ha producido una incidencia que afecta al Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha, que gestiona los trenes de todos los corredores de alta velocidad con origen y destino en las dos estaciones de Madrid, en Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Chamartín- Clara Campoamor. Esto ha afectado a los trenes que tenían origen/destino Madrid.Tras ello, se han movilizado técnicos de Adif para solucionar la incidencia y se ha comenzado a gestionar el tráfico de forma local (en diferentes puestos de mando de la red) lo que ha permitido restablecer la circulación, aunque se están registrando retrasos, indica el administrador ferroviario.

Algunos viajeros están reportando retrasos de una hora o más en sus salidas o llegadas a Madrid en trenes de alta velocidad. Otros pasajeros afirman que su tren lleva parado en la estación más de 50 minutos. Desde Adif descartan que el tráfico ferroviario esté parado, «hay movimiento», confirman.

Hace unas semanas, Renfe puso en marcha un mapa interactivo en tiempo real que permite ver la posición exacta y retrasos acumulados de los trenes de Alta Velocidad, Larga y Media Distancia. Según esta visualización, los coches con destino y salida Madrid acumulan retrasos superiores a los 10 minutos.