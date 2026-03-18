El PSOE aventaja en 8,5 puntos al PP, que reduce la ventaja de los socialistas, según el CIS de Tezanos

Pedro Sánchez (izquierda) y Alberto Núñez Feijoo (derecha) en la campaña de las elecciones en Aragón Europa Press / EFE

El PP reduce a 8,5 puntos su distancia con el PSOE en estimación de voto según el barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero los socialistas, con un 31,8 %, seguirían siendo la fuerza más votada, por delante de los populares, con el 23,3 %. El BNG sube una décima respecto al sondeo de febrero y logra un 0,9 %.

El sondeo, realizado entre el 2 y el 6 de marzo pasado, antes de las elecciones de Castilla y León y después del inicio de la guerra de Irán, refleja la caída de Vox, que pierde 2,3 puntos, hasta el 16,6 % en estimación de voto. El PSOE cae también, 0,8 puntos, mientras que el PP sube cuatro décimas desde el último barómetro.