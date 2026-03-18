El PSOE aventaja en 8,5 puntos al PP, que reduce la ventaja de los socialistas, según el CIS de Tezanos
REDACCIÓN
ESPAÑA
La encuesta de marzo otorga al partido del Gobierno un 31.8 % de los apoyos por delante de los populares, que logran el 23,3 %. El BNG sube una décima y se sitúa en el 0,9 %18 mar 2026 . Actualizado a las 13:10 h.
El PP reduce a 8,5 puntos su distancia con el PSOE en estimación de voto según el barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero los socialistas, con un 31,8 %, seguirían siendo la fuerza más votada, por delante de los populares, con el 23,3 %. El BNG sube una décima respecto al sondeo de febrero y logra un 0,9 %.
El sondeo, realizado entre el 2 y el 6 de marzo pasado, antes de las elecciones de Castilla y León y después del inicio de la guerra de Irán, refleja la caída de Vox, que pierde 2,3 puntos, hasta el 16,6 % en estimación de voto. El PSOE cae también, 0,8 puntos, mientras que el PP sube cuatro décimas desde el último barómetro.
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