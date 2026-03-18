Una menor escapa de una presunta agresión sexual por el balcón de la habitación de un hotel en Málaga

Vehículo de la Policía Nacional en Málaga, en una foto de archivo POLICÍA NACIONAL MÁLAGA | EUROPAPRESS

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, por supuestamente retener a una menor de 14 años en un hotel de Torremolinos (Málaga), que escapó por el balcón de la habitación. Según distintas fuentes, la víctima, cuya desaparición fue denunciada horas antes por su familia, también habría sido agredida sexualmente por uno de los sospechosos. Ocurrió el pasado fin de semana, la noche del viernes al sábado 14 de marzo, y la voz de alarma la dio un trabajador del hotel, que informó a los servicios de emergencias de que una chica estaba gritando auxilio. Hasta el lugar fueron movilizadas varias patrullas de Policía Nacional, que se entrevistaron con los implicados.

Según han informado a SUR fuentes cercanas al caso, la adolescente habría sido amenazada con un arma blanca por el joven que presuntamente le realizó tocamientos sexuales. Además, habría sido forzada a consumir sustancias estupefacientes. En este contexto, la menor logró escapar por el balcón de la habitación donde presuntamente se encontraba retenida, logrando saltar y guarecerse en otro cuarto contiguo hasta la llegada de los agentes.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga han confirmado la detención de los tres individuos: uno de ellos por su presunta responsabilidad en los delitos de detención ilegal, amenazas graves, agresión sexual y contra la salud pública; mientras que, los dos restantes solo por rapto y el ilícito relacionado con las sustancias estupefacientes.