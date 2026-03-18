Illa retira el proyecto de presupuestos de la Generalitat para evitar una derrota

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, recibe al presidente de ERC, Oriol Junqueras. TONI ALBIR / EFE

El presidente de la Generalitat Salvador Illa retirará el proyecto de presupuestos que el Parlamento catalán debía empezar a tramitar este viernes, para evitar el choque con Esquerra. Los republicanos se niegan a apoyar las primeras cuentas del gobierno socialista catalán sin un gesto del Gobierno central en favor de la cesión del IRPF a la Generalitat. Una cesión que la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha negado reiteradamente en las últimas semanas.

Salvador Illa y Oriol Junqueras se habrían reunido la noche de este martes para intentar desencallar el acuerdo entre socialistas y republicanos, pero el único acuerdo que arrancó Illa de Junqueras fue el compromiso de aprobar un suplemento de crédito para garantizar los pagos de la Generalitat, a cambio de que el gobierno autonómico retire su proyecto de presupuestos. Una medida a la que los socialistas se habían negado hasta ahora.

Se trata de una situación inédita, ya que ningún gobierno anterior había retirado el proyecto de presupuestos antes de pasar su primer examen parlamentario. Socialistas y republicanos han emitido un comunicado conjunto este miércoles para dejar claro que no se ha producido ninguna ruptura entre ambos partidos, que sustentan la frágil mayoría de Salvador Illa en el Parlamento catalán.

En el texto, remitido minutos después de que el presidente anunciara una comparecencia extraordinaria esta mañana de miércoles, se comprometen a aprobar los presupuestos «antes de que acabe el actual período de sesiones» parlamentarias. También a «seguir impulsando las negociaciones» para dar cumplimiento a los pactos de investidura.

El gobierno catalán celebrará mañana una reunión extraordinaria para aprobar un único suplemento de crédito que garantice el funcionamiento ordinario de la Generalitat, puesto que la consejera de Economía, Alicia Romero, había advertido que sin presupuestos la administración autonómica tendría problemas para pagar las nóminas a partir de mayo.

«Nos damos tiempo para buscar los caminos dentro del marco de acuerdos firmados que deben permitir preservar la estabilidad del país en un momento especialmente convulso» apunta el texto remitido por PSC y ERC. Ambas formaciones coinciden también en la necesidad de aprobar nuevos presupuestos, en los que se incluirá ahora «un escudo social para proteger a los sectores más afectados» por la guerra en Oriente Próximo.