Ayuso dice que los «abusos» en América los cometían aztecas y mayas contra su población

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras presidir la reunión del Consejo de Ministros Mateo Lanzuela | EUROPA PRESS

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el «nuevo orden» que pusieron «los de la cruz» cuando llegaron a América, y ha dicho que «abusos» eran los que se cometían «contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales».

Díaz Ayuso ha reaccionado así, en una entrevista en OKDiario, a las palabras del rey Felipe VI en las que afirmó que hubo «mucho abuso» en la conquista de América y que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, «obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos», aunque, dijo, deben conocerse en su justo contexto. «Había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir» y de «entender que la vida es sagrada», ha replicado Díaz Ayuso en esa entrevista.

La presidenta madrileña ha vuelto a referirse después a esta polémica en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de Madrid, en la que ha atribuido este debate en torno a las palabras del rey a «populistas, nacionalistas y comunistas» que «odian todo lo español» y se dedican a «retorcer el pasado con las gafas populistas del presente».

Según Díaz Ayuso, los gobiernos «populistas» de España y México «venían buscando» esta polémica porque comparten el deseo de «buscar en el pasado alguna excusilla para no tomar las riendas ni del presente ni del futuro».

«Es imperdonable el daño que pretenden hacernos, y también pido dejar en paz al rey, que es el rey de todos», ha añadido Díaz Ayuso tras subrayar que tanto ella como el monarca están «profundamente orgullosos del legado de España en México y viceversa» y de haber llevado a América «una forma civilizada de ver la vida a través de las misiones, las universidades, los hospitales y también importantes infraestructuras». «Y también digo 'forma civilizada', porque era justo lo que no ocurría hasta que llegamos los españoles», ha apostillado.

En la entrevista, la presidenta madrileña ha alegado que las palabras del rey se produjeron «en un entorno seudoprivado» y que la conversación sobre este tema ha de ser «mucho más amplia», y ha coincidido con él en que «no se puede mirar el pasado con las gafas del presente».

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No obstante, ha insistido en mostrarse «muy orgullosa» de la obra hispánica en América, donde llevó «universidades, buenas costumbres, una forma de ver la vida, una cultura, una religión y una comunidad que hoy nos une a 600 millones de personas».«España ha sido la nación que ha entendido el mestizaje como parte de su gran obra», ha zanjado.

Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha afirmado que se encuentra «mucho más cerca y mucho más cómodo» con las palabras de Felipe VI que con las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso cargando contra la regularización de inmigrantes, que ella considera como «el nuevo pucherazo» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La presidenta madrileña «una vez más vuelve a decir una serie de burradas para no hablar de lo importante», según López, quien ha señalado que el dato que debería preocuparle es que hoy las listas de espera en Madrid han batido un récord, por encima del millón de personas, «mientras ella beneficia a un grupo privado sanitario o a dos» en alusión a Quirón y Ribera Salud.