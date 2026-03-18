Aldama entrega al juez el sobre de Delcy que asegura que contiene pruebas de supuesta financiación irregular del PSOE
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El magistrado Moreno ha citado en secreto al comisionista en el marco de la pieza que investiga las cuentas de Ferraz18 mar 2026 . Actualizado a las 12:37 h.
El comisionista Víctor de Aldama entregó la pasada semana, durante una comparecencia secreta ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el sobre con documentación que le facilitó la hoy presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez