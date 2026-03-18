Aldama entrega al juez el sobre de Delcy que asegura que contiene pruebas de supuesta financiación irregular del PSOE

Melchor Saiz Pardo, M. Balín MADRID / COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo, en una imagen de archivo
El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo, en una imagen de archivo Eduardo Parra | EUROPA PRESS

El magistrado Moreno ha citado en secreto al comisionista en el marco de la pieza que investiga las cuentas de Ferraz

18 mar 2026 . Actualizado a las 12:37 h.

El comisionista Víctor de Aldama entregó la pasada semana, durante una comparecencia secreta ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el sobre con documentación que le facilitó la hoy presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
Suscripción WEB 18€/año Sin permanencia Suscríbete