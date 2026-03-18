Aldama entrega al juez el sobre de Delcy que asegura que contiene pruebas de supuesta financiación irregular del PSOE

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo, en una imagen de archivo Eduardo Parra | EUROPA PRESS

El comisionista Víctor de Aldama entregó la pasada semana, durante una comparecencia secreta ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, el sobre con documentación que le facilitó la hoy presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez