La UCO vigiló por Madrid al expresidente de la Diputación de Almería en un viaje «personal» pagado con dinero público

Registro de la casa del presidente de la diputación de Almería, Javier Aureliano Garcia (PP). Carlos Barba

No era un viaje de trabajo, sino que habría respondido a una «necesidad personal» de los asistentes. Así, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha evidenciado en un nuevo informe de la segunda fase del caso Mascarillas, que el expresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, acudió a Madrid bajo el pretexto de participar en un acto oficial de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) y en la que ocupaba en ese momento el cargo de Presidente de la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. Una vez allí, acabó «pasando de largo». El viaje, por un importe de 1.892,84 euros, habría sido facturado a cargo de la Diputación Provincial de Almería.

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Los investigadores de la UCO establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento sobre García durante los días que permaneció en la capital española ?26 y 27 de junio del 2025? en compañía de la jefa de su gabinete. En el marco de sus pesquisas, ponen de manifiesto que, «aparentemente», ambos no habrían «desarrollado ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial».

La primera referencia a esta escapada tuvo lugar el 23 de junio, momento en el que García habla sobre la planificación de varios viajes, entre ellos, el antes mencionado, y que se haría entre el 26 y 27 de junio, con motivo, a priori, «de un asunto particular», de la jefa del gabinete.

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Según se desprende el contenido del informe, García habría pedido a su secretaria ?dos días después de la llamada? que gestione los billetes y las habitaciones añadiendo que le coticen los hoteles «de toda la vida». En relación a esto, la trabajadora le pregunta al expresidente: «¿Ponemos Femp?». Respondiendo el investigado: «Claro».

Una vez en Madrid, los agentes de la UCO habrían realizado un seguimiento en el que detectaron cómo, en los días previstos, Javier habría caminado por calles como Fuencarral, Gran Vía o Montera, según se desprende el contenido de las ubicaciones y las llamadas. Entre otras, reseñan cómo acudió a restaurantes y tiendas de ropa.

Las pesquisas evidencian que García «no habría acudido a la sede de la Femp ni tampoco hablado sobre ningún tipo de actividad laboral» el 26 de junio, cuyo acto tuvo lugar a las nueve de la mañana y finalizó al mediodía, antes de que el exlíder popular almeriense aterrizara en Madrid.

El día que tenía previsto volver a Almería, el 27 de junio, los agentes de la unidad observan al expresidente del PP en Almería salir del hotel donde se encontraba alojado, en dirección a Puerta del Sol, mientras entraba y salía de establecimientos «al azar» con una actitud «recelosa y desconfiada».

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En torno a las 11.42 horas observan cómo las cámaras de grabación de la sede de la Femp captaron a García caminar por la acera de la parte trasera del edificio «pasando de largo y a la que en ningún momento se observa que acceda ni que permanezca parado en sus inmediaciones». Respecto al resto de la vigilancia durante su estancia en la capital, muestran cómo acudió a un restaurante con personal que no pertenecía a la Femp. Por la tarde, concluyó su estancia en Madrid y pusieron rumbo a Granada.

Paralelamente a la escapada bajo el pretexto de la reunión, la UCO indagó en la agenda pública del presidente, donde comprobaron cómo «tuvo numerosos eventos agendados de la Femp, pero ninguno para las fechas del 26 y 27 de junio de 2025». El auto menciona publicaciones observadas tanto en sus redes sociales como fuentes abiertas, «donde para el primer viaje no consta nada públicamente mientras que, para el 14 y 15 de julio, con motivo del segundo viaje son varias las publicaciones en Instagram, en forma de stories, en las que Javier Aureliano deja constancia de su asistencia a ambos eventos».

Pago de hipoteca

Además, el resto de informes aportados al juez indican que el ahora expresidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, habría recibido «una serie de fondos en efectivo» procedentes de contratos de la institución provincial, habiéndose localizado indicios de que lo habría integrado en el «circuito financiero».

De acuerdo al informe, al que ha tenido acceso Ideal, entre las operativas atribuidas a García Molina, se encuentra «la utilización de un producto bancario» a nombre de su hermana, también investigada, y sus padres (fallecidos), en el que se habrían materializado «ingresos en efectivo de origen desconocido» con el objetivo de «soportar el importe de las cuotas de una hipoteca» cuyo titular era el expresidente.

Los investigadores apuntan a que «existen elementos» de los que se evidencia que en la cuenta bancaria «se habría efectuado diversos ingresos en efectivo» que se habrían utilizado «para soportar el coste de las cuotas» de un inmueble en Almerimar. Como resultado de las pesquisas ven «elementos» donde se «evidencia» que García «no habría abonado» dinero desde sus productos bancarios.

Todo ello permite a la UCO inferir «de forma indiciaria» que esta operativa podría haberse utilizado «para la integración en el circuito financiero legal de una serie de fondos en efectivo de origen desconocido» que, según recoge el texto, «supuestamente habría venido desarrollando Javier Aureliano García».

Comunidad de bienes

En relación a la investigación, la UCO menciona la utilización de la comunidad de bienes entre el expresidente de la institución provincial y sus hermanos —también investigados— con el objetivo «de canalizar una serie de fondos» hasta las cuentas bancarias de García Molina. Los agentes evidencian que se trataría de «una operativa simulada» con el objetivo de otorgar a los pagos «un origen distinto del real».

De este modo, relata Ideal, también corroboran que el hermano de Javier Aureliano García habría ordenado «las diferentes transferencias» y se habría desarrollado «con el objetivo de facilitar la integración en las cuentas bancarias» del exlíder popular almeriense de «una serie de fondos de posible naturaleza ilícita».