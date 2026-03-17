Tres de cada cuatro españoles percibe un deterioro de la democracia

Dos diputados de Vox reaccionan a la intervención de Gerardo Pissarello, diputado de Sumar, en el pleno que aprobó la ley de amnistía en el Congreso JJ Guillen / Efe | EFE

Tres de cada cuatro españoles consideran que la democracia está sufriendo actualmente un grave deterioro en España y un 90 % opina que la conflictividad social y la polarización van en aumento, según se refleja en un estudio sobre «Temores en la sociedad actual» que hizo a finales de febrero el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

En la encuesta, dada a conocer este lunes, se indica que un 76,6 % de los entrevistados consideran que actualmente existe «mucho» o «bastante» deterioro de la democracia en España, frente a un 20,2 % que no aprecia ese deterioro o lo juzga irrelevante.

Además, el 82,4 % de quienes ven ese deterioro admiten que esa situación les preocupa mucho o bastante, frente a un 16 % que no le da importancia. En otra pregunta, nueve de cada diez entrevistados (89,8 %) consideran que los conflictos sociales (la violencia, la polarización y los enfrentamientos) van en aumento en la sociedad actual, y solo un 9 % lo niega.

El CIS pregunta expresamente si los medios de comunicación están contribuyendo a aumentar la sensación de miedo y temor en la sociedad, y un 77,1 % de los entrevistados así lo piensa, frente a un 20,1 % que opina lo contrario. No se menciona si los políticos u otros colectivos influyen también en los miedos de la sociedad.

Miedo a una guerra nuclear

En otro ámbito de la misma encuesta, ocho de cada diez españoles consideran posible que en un futuro se desencadene una guerra en la que se utilicen armas nucleares, pero la mitad no cree que ello suponga el fin de la humanidad. En concreto, un 78,9 % de los encuestados responde afirmativamente a la pregunta de si cree posible en el futuro una guerra con armamento nuclear, frente a un 19,4 % que lo descarta.

Y si se desencadenara esa guerra nuclear, un 41,7 % de los entrevistados opina que sería el fin de la humanidad, pero un 54,1 % piensa lo contrario. La guerra mundial es uno de los principales temores de los españoles, con un 8 en una escala de cero a diez, por encima incluso de una guerra civil (7,49) o de una crisis de la democracia (7,21), según este sondeo.