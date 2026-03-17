El Parlamento Europeo avala la denuncia por acoso de un exasesor de Junts contra Comín

Toni Comín, europarlamentario de Junts, en una imagen de archivo Bruno Fortea | EFE

El Parlamento Europeo elaboró un informe en el que se se asegura que el eurodiputado de Junts Toni Comín podría haber acosado psíquica y sexualmente a un trabajador de la institución. En el texto, adelantado por el diario Ara, se recoge que existen «testigos creíbles», que confirman la versión del denunciante.

En el informe de la Eurocámara se argumenta que hay «pruebas suficientes» y defiende «la continuación del procedimiento» contra el representante de Junts en los tribunales. El Parlamento Europeo incluso se ofrece a proporcionar soporte económico al trabajador en hipotético proceso judicial.

La polémica se remonta a enero del 2025, cuando trascendió que un exasesor de JxCat en el Parlamento Europeo había presentado una denuncia contra Comin por supuesto acoso sexual y psicológico. El denunciante, que trabajó durante siete años para Junts en la institución, interpuso una denuncia ante el comité consultivo de la Eurocámara en la que relataba tocamientos, interrogatorios sobre la vida sexual con su esposa, propuestas de tríos con otro hombre, malos tratos de carácter laboral y amenazas de despido.

Comín, por su parte, defiende que la resolución adoptada por la Eurocámara es preliminar y niega «rotundamente» todas las acusaciones. Por su parte, fuentes de JxCat consultadas por Efe han señalado que el caso se está tramitando en la comisión de garantías del partido y «cuando se adopte una resolución, se comunicará»