Feijoo da un ultimátum a Vox para cerrar gobiernos autonómicos: «Ya está bien»

Jorge Azcón, María Guardiola, Alberto Núñez Feijoo y Alfonso Fernández Mañueco, este lunes en Génova Javier Lizón | EFE

Tres barones populares y el líder de la formación festejaron este lunes con el mismo gesto manual su victoria en las últimas tres citas con las urnas, pese a que guardaron la llave de la gobernabilidad en los bolsillos de Santiago Abascal. Pactar los ejecutivos autonómicos de Extremadura, Aragón y Castilla y León —que celebró elecciones este domingo— es una urgencia para Alberto Núñez Feijoo, quien lanzó un ultimátum a Vox. «Nadie ha dado razones para bloquear. Solo se han puesto excusas. Y creo que ya está bien», protestó el jefe de la oposición, tras presidir la junta directiva nacional de su partido en la sede de Génova. «Las urnas señalan un acuerdo para que el PP lidere los gobiernos con el apoyo de Vox, y todo lo demás es ruido», sostuvo, tras reclamar «responsabilidad y madurez» a Abascal, quien anunció su intención de entrar en los gabinetes. «Vamos a gobernar en las tres regiones [...]. Donde haya posibilidad de programa de gobierno habrá gobierno», dijo en rueda de prensa en la sede de Bambú, donde señaló que no desea «en absoluto» una repetición electoral porque sería una «irresponsabilidad», aunque tampoco la descartó. El político avanzó que la negociación con los populares no será un pacto global, sino conversaciones individuales con cada territorio, al que exigirán «medidas concretas, plazos y garantías de cumplimiento», y que llevará a cabo la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluis.

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Pese al anuncio de Vox, el presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, admitió que preferiría gobernar en solitario, y que aún no se ha puesto en contacto con Abascal; el de Aragón, Jorge Azcón, que consideró que «toca mojarse», se preguntó si los voxistas están dispuestos a asumir la responsabilidad de la gestión; y la de Extremadura, María Guardiola, recordó que lleva más de dos meses intentando cerrar un acuerdo «con ellos dentro, con ellos como quieran».

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También el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, valoró el «magnífico» resultado del PP en las autonómicas del domingo, y alertó sobre las consecuencias de «bloquear gobernos», en alusión a que Vox solo sumó un procurador. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, lamentó, «como demócrata», que los populares pacten con quien «cuestiona o sistema e o quere destruír».

Ferraz puso el foco en el auge de Vox. «Lo raro no es que la ultraderecha crezca, lo raro y lo que tenemos que proteger es que hay un Gobierno de progreso que hace de dique de contención», defendió la portavoz federal, Montse Mínguez, mientras el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, criticó que la papeleta del PP «va directa a los gobiernos de coalición con la extrema derecha».