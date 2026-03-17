Archivada la segunda querella por abuso sexual contra Errejón al no ser ratificada por la denunciante

Iñigo Errejón, saliendo del Congreso de los Diputados a principios de octubre Alberto Ortega

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 12 de Madrid decidió archivar la segunda denuncia contra el exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón por presunta agresión sexual al no haber sido ser ratificada por la denunciante, cuya identidad no ha trascendido. La magistrada Carolina García comunicó a la defensa del también exdiputado la decisión, además de rechazar que la Asociación de Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE) se personase como acusación popular como había solicitado, «dada la naturaleza del delito perseguido así como del archivo de la causa».

La instructora detalla en el auto que citó a la mujer para que ratificara la denuncia pero no compareció. A la cita acudió únicamente el abogado que decía tener su representación, Alfredo Arrien, «manifestando que había hablado con su cliente, quien le había dicho que no iba a continuar con la causa» porque «tenía más que perder que ganar», detalla.

El juzgado admitió a trámite la segunda denuncia presentada contra Errejón por una presunta agresión sexual cometida contra una mujer en octubre del 2021 en el domicilio del exdiputado. Arrien, también abogado de la actriz Elisa Mouliaá —la primera denunciante de Errejón—, solicitó al juzgado la «protección y confidencialidad absoluta» de la identidad de la denunciante y que su intervención se realizara como testigo protegido. Lo hizo «para evitar los riesgos que su condición de personaje público puedan producir en su persona.