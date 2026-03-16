Málaga seguirá sin conexión directa por alta velocidad hasta después de Semana Santa

El presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, visita los trabajos de recuperación de la alta velocidad en Málaga Carlos Díaz | EFE

El 23 de marzo, tampoco. No habrá alta velocidad directa entre Málaga, Madrid y los demás destinos (Valencia, Córdoba, Barcelona...) hasta bien pasada la Semana Santa. El presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, ha visitado esta mañana las obras del desprendimiento de un talud que afectó a la infraestructura ferroviaria en el término municipal de Álora y ha provocado que la línea lleve más de seis semanas interrumpida. «No hay seguridad necesaria para reabrir la semana que viene, es necesario solución más larga en plazo», ha afirmado. Esto afecta, como es lógico, a todos los operadores: Renfe, Iryo (la empresa italiana tiene a sus trabajadores en ERTE por el bloqueo de la línea) y Ouigo.

El responsable del gestor ferroviario ha detallado que, tras nuevas inspecciones técnicas, los muros que permanecen en pie en la zona afectada «no ofrecen el factor de seguridad necesario para mantener ningún tipo de circulación», lo que obliga a prolongar el corte de la línea más allá de la Semana Santa, una fecha que el sector turístico esperaba como límite para recuperar el servicio. Marco ha subrayado que se trata de una causa de fuerza mayor por mor del inusual tren de borrascas y a la enorme cantidad de agua acumulada.

La incidencia se produjo el pasado 4 de febrero como consecuencia de las intensas lluvias asociadas a las borrascas que afectaron a Andalucía esos días. Según ha explicado De la Peña, el episodio provocó el colapso de un muro de pilotes de unos 300 metros de longitud diseñado para sostener una torre de alta tensión situada junto a la plataforma ferroviaria. «La rotura fue una rotura frágil que no estaba prevista», ha afirmado.

Revisiones previas

El presidente de ADIF ha explicado que la infraestructura había sido revisada en diciembre y no presentaba deformaciones ni anomalías aparentes. Los sistemas de drenaje del muro, destinados a liberar el agua acumulada en su parte posterior, también funcionaban correctamente según las comprobaciones previas. Sin embargo, el análisis posterior apunta a que esos sistemas de evacuación no fueron suficientes para evitar el empuje hidrostático del terreno saturado por las lluvias, lo que terminó provocando el desplome de la parte central de la estructura.

Tras el derrumbe, los trabajos no pudieron comenzar de inmediato por motivos de seguridad. Durante casi dos semanas el terreno permaneció inestable y cubierto de lodo, lo que impedía intervenir con maquinaria pesada sin poner en riesgo a los operarios. En ese tiempo, ADIF se centró en planificar la obra y coordinar con Red Eléctrica de España la solución para la cimentación de la torre eléctrica afectada.

Retrasos sucesivos

Las obras sobre el terreno comenzaron a finales de febrero con la previsión inicial de reabrir al menos una de las vías a finales de marzo. Esa estimación se basaba en la hipótesis de que los muros que habían quedado en pie eran estables y podían soportar provisionalmente el paso de trenes.

Sin embargo, una vez excavada la zona y revisada la estructura in situ, los técnicos han concluido que esos muros no alcanzan los niveles de seguridad exigidos. «En algunos casos el factor de seguridad es incluso negativo», explicó el presidente de ADIF, lo que obliga a optar por una solución más profunda: demoler gran parte de las estructuras restantes para eliminar el problema desde su origen. Los trabajos ya han comenzado con grúas y maquinaria especializada, y se reforzarán en los próximos días duplicando los equipos de demolición. Aun así, el gestor ferroviario sitúa ahora el restablecimiento del tráfico «no antes de la última semana de abril», una fecha que será revisada cada quince días en función de la evolución de las obras.

Cuando se abra, lo hará a velocidad limitada

Cuando se reabra la línea, lo hará inicialmente con circulación por una sola vía y con limitaciones de velocidad en el punto afectado, aunque el impacto en los tiempos de viaje será reducido al tratarse de un tramo de unos 500 metros. La doble vía podría recuperarse a lo largo del mes de junio, mientras que la reparación completa de la infraestructura se prolongará hasta final de año. El desprendimiento también ha dañado el aparato de vía —el sistema de desvíos y cruces—, cuya sustitución requiere entre cinco y siete meses de fabricación antes de su instalación definitiva.

Mientras tanto, los trenes de alta velocidad seguirán operando mediante transbordo en la estación de Antequera-Santa Ana, una solución que ha incrementado notablemente los tiempos de viaje entre Málaga y Madrid desde el inicio de la incidencia.