Feijoo presiona a Vox para desbloquear los gobiernos autonómicos: «No podemos volver a fallar a la gente como el 23J. Ya está bien»
MADRID / COLPISA
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Abascal mantiene sus premisas negociadoras para entrar con el PP en los gobiernos autonómicos16 mar 2026 . Actualizado a las 16:45 h.
Alberto Núñez Feijoo subió este lunes el tono contra Vox al exhortar al partido de Santiago Abascal a desbloquear los gobiernos autonómicos en Extremadura y Aragón y a hacer lo propio con el de Castilla y León. El