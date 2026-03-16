Feijoo presiona a Vox para desbloquear los gobiernos autonómicos: «No podemos volver a fallar a la gente como el 23J. Ya está bien»

M. E. Alonso, A. Soto MADRID / COLPISA

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El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de Extremadura en Funciones, María Guardiola; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido en la sede del PP en la calle Génova
El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de Extremadura en Funciones, María Guardiola; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido en la sede del PP en la calle Génova Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Abascal mantiene sus premisas negociadoras para entrar con el PP en los gobiernos autonómicos

16 mar 2026 . Actualizado a las 16:45 h.

Alberto Núñez Feijoo subió este lunes el tono contra Vox al exhortar al partido de Santiago Abascal a desbloquear los gobiernos autonómicos en Extremadura y Aragón y a hacer lo propio con el de Castilla y León. El

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