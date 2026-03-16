Feijoo presiona a Vox para desbloquear los gobiernos autonómicos: «No podemos volver a fallar a la gente como el 23J. Ya está bien»

El presidente del Partido Popular en Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de Extremadura en Funciones, María Guardiola; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido en la sede del PP en la calle Génova Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Alberto Núñez Feijoo subió este lunes el tono contra Vox al exhortar al partido de Santiago Abascal a desbloquear los gobiernos autonómicos en Extremadura y Aragón y a hacer lo propio con el de Castilla y León. El