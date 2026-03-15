España traslada a un lugar seguro a sus militares de Irak

Felipe VI en junio del 2019 en la base de Besmayah, en Irak, acompañado por la ministra de Defensa en aquel momento, Margarita Robles Casa Real

España ha decidido reubicar de forma «temporal» a sus militares desplegados en Irak en la Operación Resolución Inherente, una coalición internacional que desde 2014 lucha contra los terroristas del Estado Islámico. El ministerio de Defensa alude motivos de protección para tomar esta decisión y ha anunciado este domingo que los efectivos se encuentran ya en lugares seguros. Según explican fuentes de la cartera liderada por Margarita Robles, el Grupo de Operaciones Especiales (SOTG) ha abandonado Irak debido «al deterioro de la situación de seguridad» por la guerra en Irán y «ante la imposibilidad de continuar desarrollando los cometidos asignados».

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España tiene 300 miembros de las Fuerzas Armadas desplegados en Irak en dos operaciones, la Operación Resolución Inherente, en la que se encuentra el Grupo de Operaciones Especiales ahora reubicado, y la Misión de la OTAN en Irak (NMI) en la que está previsto que un general español tome el mando en junio. Además, el país participa en la Unidad de Protección de Fuerzas y el Elemento de Apoyo Nacional en Irak, dos grupos organizados por la OTAN a petición de las autoridades iraquíes.

El redespliegue (mover tropas de una ubicación a otra) se ha llevado a cabo en «estrecha coordinación» con las autoridades iraquíes y con el apoyo de la coalición internacional de lucha contra Estado Islámico, manteniéndose en todo momento informados los países amigos y aliados de España, ha apuntado en un comunicado el Ministerio.

Compromiso con Irak

Defensa ha subrayado que el compromiso de España con la coalición internacional y con la estabilidad de Irak «permanece inalterable», pero precisó que «la volatilidad y fragilidad de la situación en la zona han obligado a tomar esta decisión para garantizar la protección de las fuerzas desplegadas».

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La decisión del Gobierno español tiene lugar después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmase el viernes la muerte de un militar francés en un «inaceptable» ataque con drones contra una base militar en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte del país.