Cuatro candidatos con opciones reales para repartirse los 81 escaños en Castilla y León

Carlos Peralta
Carlos Peralta REDACCIÓN / LA VOZ

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Alfonso Fernández Mañueco, del PP; Carlos Pollán, de Vox; Carlos Martínez, del PSOE, y Alicia Gallego, de la Unión del Pueblo Leonés
Alfonso Fernández Mañueco, del PP; Carlos Pollán, de Vox; Carlos Martínez, del PSOE, y Alicia Gallego, de la Unión del Pueblo Leonés

El PP, que lidera todas las encuestas, busca un nuevo mandato de Mañueco en una comunidad en la que se muestra más intratable, aunque desde el 2019 necesitó de apoyos externos para gobernar. Los tres principales aspirantes son Carlos Martínez, del PSOE; Carlos Pollán, de Vox, y Alicia Gallego, de la Unión del Pueblo Leonés

14 mar 2026 . Actualizado a las 20:20 h.

Alfonso Fernández Mañueco (PP), el líder con toda una vida en política que abrió la veda a los pactos con Vox Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) ha pasado por todos los cargos políticos relevantes en

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