Cuatro candidatos con opciones reales para repartirse los 81 escaños en Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco, del PP; Carlos Pollán, de Vox; Carlos Martínez, del PSOE, y Alicia Gallego, de la Unión del Pueblo Leonés

Alfonso Fernández Mañueco (PP), el líder con toda una vida en política que abrió la veda a los pactos con Vox Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) ha pasado por todos los cargos políticos relevantes en