Cuatro candidatos para 81 escaños en Castilla y León

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán; el candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el candidato del PSOE, Carlos Martínez, durante el segundo debate para las elecciones autonómicas en Castilla y León. CLAUDIA ALBA

Alfonso Fernández Mañueco (PP), el líder con toda una vida en política que abrió la veda a los pactos con Vox Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) ha pasado por todos los cargos políticos relevantes en