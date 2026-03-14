Cuatro candidatos para 81 escaños en Castilla y León
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El PP, que lidera todas las encuestas, busca un nuevo mandato de Mañueco en una comunidad en la que se muestra más intratable, aunque desde el 2019 necesitó de apoyos externos para gobernar. Los tres principales aspirantes son Carlos Martínez, del PSOE; Carlos Pollán, de Vox, y Alicia Gallego, de la Unión del Pueblo Leonés14 mar 2026 . Actualizado a las 19:58 h.
Alfonso Fernández Mañueco (PP), el líder con toda una vida en política que abrió la veda a los pactos con Vox Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 1965) ha pasado por todos los cargos políticos relevantes en