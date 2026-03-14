Prisión provisional, comunicada y sin fianza para el presunto autor del crimen machista de Miranda de Ebro

Agentes custodian la entrada del edificio de Miranda de Ebro en el que se produjo el incendio Tomás Alonso | EUROPAPRESS

El hombre detenido por provocar el incendio en un edificio de viviendas de Miranda de Ebro en el que murieron tres mujeres, una de ellas su expareja, ha entrado en prisión provisional, comunicada y sin fianza, este viernes por la tarde. Así lo ha ordenado la jueza ante la que ha declarado durante una hora y media respondiendo a las preguntas de todas las partes, según recoge Burgosconecta. Está acusado de tres delitos de asesinato, siete de homicidio en grado de tentativa, un delito de daños agravado por incendio y varios delitos de lesiones.

El suceso se producía durante la noche del martes 10 de marzo. A las 22.44 horas el Centro de Emergencias del 112 en Castilla y León recibió las primeras llamadas en las que se informaba de un aparatoso incendio en un edificio situado en el número 10 de la calle Fuente, en Miranda de Ebro, a pocos metros de la Casa Consistorial, en pleno Casco Viejo. Se trata de un inmueble de tres plantas y una buhardilla que, en el bajo, tiene la antigua Taberna Samuel.En las llamadas de alerta se avisaba de que en el edificio había, al menos, dos personas en el interior que no podían salir. El resto habían intentado huir de las llamas y del intenso humo que se propagó por todo el inmueble.

En el siniestro fallecían tres mujeres y otras cuatro personas resultaban heridas. El detenido mantuvo años atrás una relación sentimental con Dolores, una de las fallecidas en el incendio. Las otras víctimas son Antonia, su madre, de 78 años de edad, y Laura Valentina, de 23 y vecina del edificio.

Desde el primer momento se barajó la hipótesis de que el incendio fuera intencionado. No en vano, la forma en la que se originó y se propagó apuntaba a tal extremo. Teniendo esa hipótesis como punto de partida, la Policía activó un dispositivo de búsqueda sobre un sospechoso concreto, un varón de unos 60 años de edad que, sabiendo que se le estaban buscando, acudía a primerísima hora de la mañana en Comisaría. Eso sí, según subrayaba el comisario jefe, el sospechoso no reconoció su autoría al acudir a dependencias policiales, donde ha permanecido detenido hasta este viernes 13 de marzo cuando ha sido puesto a disposición judicial.

Tras declarar ante la juez, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Miranda de Ebro Plaza Nº 1, ha ordenado prisión provisional, comunicada sin fianza para el detenido.

José M. G. tiene antecedentes por violencia machista y había salido recientemente de prisión tras cumplir condena por dos raptos: una niña de 9 años, a la que maniató y de la que abusó sexualmente en el 2017; y una peatona a la que secuestró, hirió y encadenó por el cuello en el 2023.

Teléfono contra el maltrato: 016 Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.