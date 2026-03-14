OTAN: 40 años del referendo en un escenario de enfrentamiento con Donald Trump
LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
El rechazo a incrementar el 5% el presupuesto de defensa y la negativa a que EE. UU. utilice las bases de Rota y Morón para atacar a Irán vuelve a situar a España en el centro de la discusión dentro de la Alianza Atlántica14 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El pasado jueves se cumplieron 40 años del referendo de la OTAN en el que los españoles acudieron a las urnas para resolver un dilema que dividía al país. Cuatro décadas después el debate no