OTAN: 40 años del referendo en un escenario de enfrentamiento con Donald Trump

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Pedro Sánchez y Mark Rutte se saludan al inicio de la cumbre de la OTAN.
Pedro Sánchez y Mark Rutte se saludan al inicio de la cumbre de la OTAN. Yves Herman | REUTERS

El rechazo a incrementar el 5% el presupuesto de defensa y la negativa a que EE. UU. utilice las bases de Rota y Morón para atacar a Irán vuelve a situar a España en el centro de la discusión dentro de la Alianza Atlántica

14 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El pasado jueves se cumplieron 40 años del referendo de la OTAN en el que los españoles acudieron a las urnas para resolver un dilema que dividía al país. Cuatro décadas después el debate no

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