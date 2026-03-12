El nuevo director adjunto operativo operativo de la Policía Nacional promete revisar los protocolos internos antiacoso

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, estrecha la mano al nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, el comisario principal José Luis Santafé. BORJA SÁNCHEZ-TRILLO / EFE

El comisario principal José Luis Santafé quiso evidenciar este jueves, en su toma de posesión como nuevo director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, en sustitución de José Ángel González, acusado de presunta agresión sexual, su compromiso con la protección de las víctimas de agresión o acoso. Pero avisó de que «generalizar» y sospechar de toda la institución y de sus mandos resulta «tremendamente peligroso». Se refirió a su propia situación personal recordando que tiene un hijo y una hija que son policías de la escala básica y que, si lo que había dicho anteriormente fuera cierto, él «no podría mirarles a la cara».

Santafé hizo suyo el anuncio realizado por el Ministerio del Interior de revisar los protocolos para perfeccionar los canales de denuncia interna y la protección a las víctimas. «Quiero dejar claro desde un principio que, ante cualquier abuso, acoso, denuncia penal, necesidad de activar un protocolo o cualquier irregularidad, desde la Policía Nacional se investigará todo a fondo, sin ninguna traba y hasta las últimas consecuencias», aseguró. El nuevo DAO envió un mensaje de confianza a cualquier denunciante, precisando que siempre colaborarán con la justicia «con la mayor diligencia».

Marlaska admite su «decepción»

El comisario afirmó que las víctimas deben ser la máxima prioridad y comparó a la Policía Nacional con un «reloj de precisión» en el que sus efectivos son piezas que encajan con precisión. «Funciona generalmente de una forma excelente, pero si alguna, desafortunadamente, falla, es necesario sustituirla o repararla», indicó, precisando que esa política se aplica «afecte a quien afecte, incluido a los mandos».

El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, destacó la rápida reacción para apartar a José Ángel González cuando conocieron la querella por unos hechos que provocaron «un fuerte impacto emocional y profesional». El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, admitió que el escándalo «ha dañado la imagen del Cuerpo» y le ha provocado una «profunda decepción y dolor». Aseguró que «la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres» es un «compromiso nuclear» del Gobierno y una «seña de identidad» de la sociedad española.