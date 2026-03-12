Garriga acusa a los críticos de Vox de sufrir el síndrome del príncipe destronado y ser unos frustrados

Ignacio Garriga durante una rueda de prensa. Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, aseguró este jueves que los purgados de su partido padecen el «síndrome del príncipe destronado» y aseguró que seguirán comprometidos con el proyecto a pesar de las «frustraciones de algunos». Garriga criticó a algunos ex altos cargos de la formación por decir que el partido es antidemocrático, cuando antes «les parecía bien». «Ellos votaron a favor de unas reglas internas, de unos estatutos y de unas decisiones, hace 15 días todo era magnífico y Vox era un partido democrático. Y ahora resulta que se les pide que cambien de posición en el terreno del juego y Vox ya no es democrático», lamentó.

Dicho esto, aseveró que «no hay que darles más importancia» e invitó a abandonar el partido a quien quiera hacerlo. «Quien no quiera estar en Vox se puede ir», espetó en una entrevista en Telecinco.

El número dos de Vox acusó al Gobierno de gastar dinero en «chorradas» como el feminismo en lugar de crear un verdadero «escudo social» para los españoles en este momento en el que están subiendo los precios por efecto del conflicto en Oriente Medio. Pese a ello, rechazó reunirse con el Gobierno por entender que es «corrupto» y que acabará en los tribunales.

Garriga reprochó al Ejecutivo que no haya bajado ya el IVA, los impuestos a los hidrocarburos o la factura de la luz. Sin embargo, dijo que el Gobierno está aumentando el gasto en «chorradas» como en los «ministerios de feminismo, en dinero a países extranjeros mediante agencias de cooperación internacional», cuando ahora debería estar generando un «verdadero escudo social».

Al ser preguntado por qué votaron en contra del escudo social que llevó el Gobierno al Parlamento, alegó que ese escudo era una «estafa» porque incluía protección para los «inquiokupas» y ellos no tienen intención de «blanquear» a un Gobierno que «debería estar ya convocando elecciones». En cuanto a la decisión de no hablar con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, para abordar medidas por la inflación que se va a derivar de la subida de los precios del crudo por la guerra en Irán, precisó que su partido no va a coger el teléfono al Gobierno ni va a tener ninguna reunión.

Garriga pidió al líder del PP Alberto Núñez Feijoo; al secretario general, Miguel Tellado; a la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola; al presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón; y al candidato a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que «bajen de ese tipo de atalaya de la soberbia y se centren de una vez por todas en acercar un pacto».