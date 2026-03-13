Detenida una mujer por prenderle fuego a su pareja en Valencia tras rociarlo con líquido inflamable

CARMELA QUEIJEIRO

Una mujer ha prendido fuego a su pareja con líquido inflamable está noche en Chiva (Valencia). La víctima ha sido trasladada al hospital en estado muy grave y ella ha sido detenida por la Guardia Civil. La hija de la pareja, una menor de 16 años, estaba dentro de la casa cuando se produjo la agresión.

Los hechos han ocurrido esta noche, cuando la pareja de la víctima ha utilizado presuntamente líquido inflamable para rociar a su pareja y prenderle fuego. La presunta asegura ha declarado cuando la han detenido que sufría malos tratos continuados por parte de su pareja, un hombre de unos 50 años, aunque no constan antecedentes de denuncias previas por violencia de género. Al parecer ella ha cogido líquido para encender estufas, ha rociado al hombre y le ha prendido fuego aprovechando que dormía.

Él ha salido por una de las ventanas de la vivienda para pedir ayuda y uno de los vecinos de enfrente ha llamado a la Policía y la Guardia Civil, que se han personado de inmediato a ayudar a la víctima, que ha sido traslado al hospital con quemaduras muy graves.

La presunta autora de los hechos ha sido detenida y trasladada al cuartel de la Guardia Civil.