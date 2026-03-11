Tres muertos y cuatro heridos, dos de ellos menores, en un incendio en Miranda del Ebro
COLPISA
ESPAÑA
El fuego se declaró de noche en un inmueble del casco antiguo de la ciudad burgalesa. Dos víctimas murieron en el lugar y una tercera falleció tras ser trasladada al hospital11 mar 2026 . Actualizado a las 09:21 h.
Tres personas han fallecido por inhalación de humo y otras cuatro han resultado heridas —dos de ellas son menores de edad— en un incendio que ha afectado esta pasada noche a un edificio del centro de Miranda