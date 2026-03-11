El PP registra en el Congreso y en el Senado su paquete de medidas sobre Irán

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de España, Alicia García, atiende a la prensa durante un acto con los integrantes de la candidatura del PP de Zamora. Mariam A. Montesinos | EFE

El PP ha registrado en el Senado y en el Congreso su paquete de medidas frente a la nueva crisis desatada por la guerra en Irán que remitirá antes del mediodía al Gobierno y al resto de grupos parlamentarios para buscar su apoyo. Los populares subrayan que se trata de una propuesta «articulada y preparada» para hacer frente al actual contexto y a su posible agravamiento. «Estamos aprovechando que Pedro Sánchez ha priorizado buscar lemas con los que arrebatar voto a sus socios en lugar de proteger a los españoles de una situación económica que puede pasar de difícil a muy difícil en los próximos días», arguyen.

El texto, que se ha registrado como Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso y una moción en el Senado, recoge las rebajas fiscales anunciadas el lunes para paliar el impacto de la subida de los precios, entre las que está duplicar la deducción por hijo en el IRPF, bajar un 10 % el IVA de la energía y suprimir el impuesto de generación eléctrica, y la amplía con medidas específicas para la industria electrointensiva. Así, los populares proponen aprobar una «bonificación permanente» de un 80% en los peajes que tienen que asumir las empresas electrointensivas, una convocatoria de la subasta de cogeneración y la revisión de la retribución variable para el 2026.

Además, apuestan por modificar el Estatuto de los consumidores electrointensivos «para asegurar que las industrias puedan competir en igualdad de condiciones incrementando la dotación presupuestaria para las ayudas al sector hasta el límite del 25 % de los ingresos de derechos de emisión de CO2, conforme a lo permitido por la Directiva Europea, y una reducción para el sector industrial de los costes por servicios de ajuste del sistema eléctrico en la cuantía que exceda los pagos que se realizaban antes del apagón general del 28 de abril de 2025.

La moción se votará ya la semana que viene en la Cámara Alta, donde saldrá adelante gracias a su mayoría absoluta, una semana antes de que el presidente del Gobierno comparezca en el pleno del Congreso para dar cuenta de la postura del Ejecutivo ante el conflicto en Oriente Medio y donde podría desvelar las medidas en las que está trabajando para hacer frente a las consecuencias de la escalada bélica que ha disparado los precios energéticos, con el petróleo mostrando un comportamiento volátil y el gas, al alza.