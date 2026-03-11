Se entrega el autor del incendio provocado en Miranda de Ebro en el que han muerto tres mujeres
COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Dos víctimas murieron en el lugar y una tercera falleció tras ser trasladada al hospital. Tenían 23, 58 y 78 años. Otras cuatro personas, entre ellas dos niños de 11 y 7 años, han resultado heridos11 mar 2026 . Actualizado a las 11:50 h.
Tres mujeres de 23, 58 y 78 años de edad han muerto y cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración en un trágico incendio registrado en una vivienda en Miranda de Ebro, ciudad del norte de