Se entrega el autor del incendio provocado en Miranda de Ebro en el que han muerto tres mujeres

Cristina Ortiz / Toni Caballero COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

David Pérez | EFE

Dos víctimas murieron en el lugar y una tercera falleció tras ser trasladada al hospital. Tenían 23, 58 y 78 años. Otras cuatro personas, entre ellas dos niños de 11 y 7 años, han resultado heridos

11 mar 2026 . Actualizado a las 11:50 h.

 Tres mujeres de 23, 58 y 78 años de edad han muerto y cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración en un trágico incendio registrado en una vivienda en Miranda de Ebro, ciudad del norte de

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 92% dto.
Suscripción PDF 1€/mes durante 6 meses Suscríbete