Detenidos dos hermanos en Badajoz al encontrarse huesos en su casa de una desaparecida

La Guardia Civil registró la casa de los dos hermanos, situada muy cerca de la de la desaparecida Jero Morales | EFE

La Guardia Civil detuvo ayer a los dos hermanos que estaban siendo investigados por la desaparición de Francisca Cadenas en la localidad de Hornachos (Badajoz) en el 2017 tras el hallazgo de restos óseos en el registro de su vivienda, que se encontraba en la misma calla que la de la mujer, según fuentes de la investigación.

Esta semana, los investigadores ya habían interrogado en el cuartel de Zafra a dos hermanos, vecinos de Francisca Cadenas, por su desaparición. El primer día, uno de ellos declaró durante seis horas. En el segundo, ambos se negaron a hacerlo, aunque defendieron su inocencia. Los agentes realizaron una exhaustiva inspección de la casa donde, al parecer, se encontraba un pozo tapado en una reforma que los hermanos realizaron a la casa después del 2017, cuando desapareció la mujer.