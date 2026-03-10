Vota y opina: ¿Debería el Gobierno español intervenir ya en el precio del combustible?

Precios este lunes en la gasolinera Carbugal de A Grela, en A Coruña

Este lunes, en los primeros compases de la jornada semanal, el barril de brent, el de referencia en Europa, se encareció un 30 %, pulverizando las subidas de toda la semana previa y coqueteando con el umbral de los 120 dólares el barril (119,50 concretamente). El detonante de la explosiva subida fue la decisión de Irak, Emiratos y Kuwait —tres de los mayores productores del mundo— de reducir su producción, dando alas al fantasma del shock energético. Fue una escalada de tal magnitud que no se veía desde el 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania provocó una crisis energética que obligó a intervenir a los Gobiernos para mitigar el golpe a los bolsillos de la ciudadanía.

El nerviosismo y la alarma ya ha llegado a los ganadería, que hoy en día no se concibe sin gasoil. Responsables de explotaciones y de empresas que dan servicio a granjas necesitan combustible para tractores y para otro tipo de maquinaria, y estos días encuentran motivos para la alarma. El gasoil agrícola ha subido en pocos días más de un 50 %, lo que ha generado inquietud en el campo: el litro que costaba en torno a 0,90 euros hace días se paga ahora aproximadamente a 1,40.

En el caso del país vecino, Portugal, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, anunció el pasado jueves que introducirá un descuento extraordinario en el impuesto sobre los combustibles, pero este entrará en vigor solo en caso de que se encarezcan en más de 10 céntimos por litro. Portugal vuelve a echar mano de una medida que había regido durante los últimos años, y que se empezó a retirar el pasado mes de diciembre, tras la aprobación de los presupuestos generales.