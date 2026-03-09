El PSOE manda a Puente para activar a la militancia en Castilla y León

Carlos Martínez, candidato socialista a las elecciones de Castilla y León, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en Soria. Concha Ortega Oroz | EUROPAPRESS

El ministro de Transportes, Óscar Puente, irrumpe en la campaña electoral en Castilla y León. El exalcalde de Valladolid estaba en Soria, en un desayuno informativo con el candidato socialista, Carlos Martínez —regidor de la capital provincial desde el 2007—; pero sus palabras iban dirigidas a Pucela. «Hace falta una actitud proactiva que brilla por su ausencia en los responsables de la Junta y en el Ayuntamiento absoluta pasividad a la hora de buscar las inversiones», remarcó Puente.

El ministro unió sus últimas etapas políticas para criticar a la Junta de Castilla y León. Recordó que hizo un viaje reciente a China para «rematar» la llegada de una fábrica de baterías a la ciudad del Pisuerga. Un proyecto que, destacó, comenzó él mismo en su etapa como regidor y que «parece que hay posibilidades de culminarlo».

El titular de Transportes insistió en remarcar la inoperancia de la Junta y calificó como un «vago» a Alfonso Fernández Mañueco, el presidente autonómico y candidato del PP a la reelección. «Cuando no hay gestión no se puede hablar de gestión fallida», destacó el político vallisoletano, que acusó al mandatario de impulsar un «modelo endogámico» centrado, a su juicio, en «sentarse a esperar» mientras los ciudadanos de marchan a otros lugares ante la falta de oportunidades.

El ministro también habló en clave nacional al insistir en que su Gobierno no contempla adelantar las elecciones. La oposición le reprocha en el Congreso la ausencia de Presupuestos. El Ejecutivo funciona con las cuentas del 2023. Puente recordó que estas prórrogas son una tónica en su comunidad: «No se puede gobernar sin presupuestos pero ha prorrogado los de Castilla y León seis veces en siete años».

El PP: mejora de plazas de toros

Por su parte, Fernández Mañueco reivindicó a su partido como el partido del campo, en un movimiento para enganchar a un votante, el rural, al que apela de forma recurrente Vox. El líder popular habló en Toro, pueblo vinícola por excelencia de la provincia de Zamora. Además, prometió ayudas para la mejora de plazas de toros en entornos rurales y la celebración de novilladas. «Nos parece muy importante el fomento de algo que forma parte de nuestra tierra», destacó Mañueco. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, recordó sus años en el colegio Maristas de León, con el balonmano como deporte central. Lo hizo en Nava (Segovia), al presenciar un entrenamiento del Club Balonmano Nava, que juega en la máxima categoría nacional, la liga Asobal. Por la tarde, protagonizó un mitin electoral en Riaza, en la misma provincia.

Vox denuncia una guerra sucia

Vox desplazó la reunión de su comité ejecutivo nacional al Parador de Navarredonda de Gredos, en Ávila. Allí, el presidente del partido, Santiago Abascal, acusó a Feijoo de «patrocinar una guerra sucia» contra su partido. Le reclamó que presentara una moción de censura —de los partidos de la oposición, solo el PP puede al superar los 50 diputados— y destacó que está «impidiendo acuerdos» con su formación en Aragón y Extremadura.