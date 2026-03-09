Vota y opina: ¿Crees que la guerra en Oriente Medio alterará el resultado de las elecciones del domingo en Castilla y León?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, y el secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, en Ponferrada. Fernando Otero | EUROPAPRESS

La defensa del «No a la guerra» abanderada por el PSOE ante el conflicto en Oriente Medio podría tener este domingo en Castilla y León sus primeros efectos. Los socialistas esperan que su estrategia en política internacional tenga un impacto significativo en los próximos comicios, mientras que PP y Vox han mostrado una posición más cauta y cercana a las posturas de Estados Unidos e Israel respecto a Irán. Y tú, ¿crees que el posicionamiento de los partidos ante la guerra tendrá consecuencias en los resultados electorales?

Vota en la encuesta y deja tu opinión en los comentarios.