El PP descarta que el futuro de Castilla y León se decida en «despachos de Madrid»

Alberto Núñez Feijoo, este domingo en un acto de campaña en Tordesillas (Valladolid).

Alberto Núñez Feijoo entró de lleno en el cuerpo a cuerpo con Vox a una semana de las elecciones autonómicas en Castilla y León. Tras la negociación fallida en Extremadura, donde el partido de Santiago Abascal votó no a la investidura de la popular María Guardiola, vencedora de los comicios regionales, el líder del PP avisó este domingo a los electores castellano y leoneses de que cualquier otra opción que no sea votar a su partido supone «dispersar, dividir y bloquear» el futuro de la comunidad.

En un acto celebrado en Tordesillas (Valladolid), Feijoo señaló que el destino de la región no se puede decidir desde «ningún despacho de Madrid» ni por personas ajenas a la autonomía, en referencia al carácter intervencionista de Abascal en la negociación fallida de Extremadura y la abierta en Aragón. Para el jefe de la oposición, Alfonso Fernández Mañueco es un aspirante «sin trampa ni cartón» y valoró que su formación es la única que ofrece un «proyecto real» basado en el conocimiento de las nueve provincias, habida cuenta de que el PP lleva gobernando 39 años seguidos en la Junta.

El candidato socialista, Carlos Martínez, abogó por la recuperación de la Consejería de Igualdad, la creación de un Instituto Autonómico de la Mujer y la adaptación de la ley contra la violencia machista, antes de encabezar la manifestación del 8M junto al Consejo Municipal de la Mujer.

Abascal convoca a su ejecutiva

Vox reúne este lunes a su comité ejecutivo nacional, al comité de acción política y a sus portavoces nacionales por primera vez tras la expulsión definitiva de su ex secretario general Javier Ortega Smith. La cita será en Navarredonda de Gredos (Ávila), donde analizará las negociaciones para formar gobiernos en Extremadura y Aragón, y los comicios en Castilla y León.