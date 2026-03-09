Ortega Smith reta a Abascal a echarlo del grupo del Congreso y mantendrá el acta

Atlas

Las aguas siguen bajando revueltas en Vox con varios frentes abiertos. Uno de ellos es Ortega Smith. El que fuera uno de los fundadores del partido y poseedor del carné número 6 anunció este lunes que no da por zanjada su expulsión y ofrecerá batalla. El todavía portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos contra el comité ejecutivo nacional del partido y contra el comité de garantías por «filtrar» públicamente su expediente de expulsión, un hecho que, considera, vulnerando su confidencialidad. También dijo que mantendrá su escaño en el Congreso.

Además, una vez confirmada su salida del partido, Ortega Smith cargó con mucha dureza contra la dirección de Vox. Acusó a Santiago Abascal de dejarse llevar por «vanidad personal» y sobre todo, arremetió contra «los cuatro que dirigen» Vox por detrás, cuyo objetivo, señaló, es «pasta, dinero y poder, nada más». «Así de triste», dijo. «Son personas que en su vida han tenido dos euros juntos y que cuando los han tenido los han perdido y han dejado deudas, que han visto que esto de la política es un trampolín fabuloso para tener recursos públicos, tener mucho dinero y poder decidir con eso para colocar a muchos amigos, tener ellos una vida que ni de broma han tenido antes ni podrían siquiera soñar por sus profesiones y sus oficios», dijo Ortega Smith en declaraciones a Onda Madrid.

El pasado viernes, el comité de garantías de Vox expulsó del partido a uno de sus fundadores por haber cometido una «infracción muy grave» al no permitir su relevo en la portavocía del Ayuntamiento de Madrid, una resolución emanada del comité ejecutivo nacional. Este órgano interno también abrió un expediente disciplinario al ya exlíder en Murcia, José Ángel Antelo, por no aceptar su relevo como líder provincial de la formación.

Ortega Smith adelantó que si también es expulsado del grupo parlamentario de Vox, mantendrá el escaño de diputado en el Congreso dentro del grupo Mixto. «Mientras que mantenga la legislatura voy a cumplir con mis responsabilidades donde me corresponda según el reglamento. Ahí seguiré luchando por España», dijo.

La dirección de Vox quiso minimizar las palabras de Ortega Smith y su anuncio de pelear en los tribunales su expulsión del partido. «Fantástico, que se ponga a la cola de todas esas denuncias que estamos recibiendo desde hace mucho tiempo», dijo el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga.

También rechazó la posibilidad de celebrar un congreso extraordinario para abordar la democracia interna en Vox como reclamó otro exdirigente Iván Espinosa de los Monteros. «Se celebrará cuando toque», afirmó.

El frente murciano

Murcia también se ha convertido en un territorio convulso para Vox, que este lunes designó a José Manuel Pancorbo como nuevo presidente del comité ejecutivo provincial para sustituir a José Ángel Antelo, que no aceptó su relevo orgánico. El nombramiento se produjo minutos después de conocerse que la Mesa de la Asamblea Regional de Murcia había inscrito formalmente a Antelo al grupo parlamentario Mixto. Este, al igual que Ortega Smith también fue muy crítico con la decisión adoptada por la dirección nacional y denunció que ocho diputados regionales habían falsificado su firma sin su consentimiento.

Pancorbo, ingeniero de caminos de 42 años nacido en Linares (Jaén), tendrá la tarea de intentar traer la paz interna a un partido que se convirtió en las generales del 2019 en la fuerza más votada en la Región y que estaba en ascenso, según las encuestas. Para esta tarea estará acompañado en el comité ejecutivo provincial por otro político muy conocido en la Región de Murcia, Alberto Garre, un histórico del PP, que llegó a ser presidente de la comunidad autónoma tras la dimisión de Ramón Luis Valcárcel.