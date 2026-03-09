La Fiscalía sostiene que no hay indicios para investigar a Mazón y pide que la causa vuelva a la jueza de la dana

Carlos Mazón en su comparecencia en la comisión de investigación en el Congreso el pasado 17 de noviembre Ananda Manjón | EUROPAPRESS

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana considera que no se cuenta con datos o indicios con suficiente solidez para justificar la imputación del expresidente Carlos Mazón en la causa de la dana. Por ello, el ministerio público solicita al Tribunal Superior de Justicia valenciano la devolución del procedimiento al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja para que continúe con la investigación.

La decisión se adopta como respuesta a una exposición razonada presentada por la magistrada Nuria Ruiz Tobarra y elevada a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la Comunidad Valenciana, en el que la jueza considera que hay indicios de responsabilidad penal contra Mazón por la gestión de la dana. Pero para la Fiscalía «no puede obviarse que a lo largo del procedimiento se puedan producir declaraciones» o que «aparezcan elementos documentales que pudiesen avalar la tesis» de que el expresidente «hubiese dado órdenes o instrucciones concretas y referidas a la gestión de la emergencia del 29 de octubre del 2024», en la que fallecieron 230 personas.

La Fiscalía, según el comunicado tras las alegaciones que ha presentado ante el TSJCV, «no descarta una eventual responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat Valenciana» pero en «estos momentos no hay indicios para ello».

El informe no fue elaborado por el fiscal que ha llevado hasta ahora las diligencias del juzgado —15 meses de intensa instrucción— sino por un responsable de la Fiscalía Superior del TSJ. El criterio del ministerio público suele ser determinante en la decisión final de la Sala de lo Civil y Penal.