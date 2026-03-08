Líderes nacionales cuelan la guerra en la campaña electoral en Castilla y León

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante un acto de campaña, en Soria, este sábado. Concha Ortega Oroz | EUROPAPRESS

La guerra en Oriente Medio protagonizó este sábado los discursos en la campaña electoral de las autonómicas del 15 de marzo en Castilla y León. Teniendo en cuenta que el 68,2 % de los españoles rechaza la operación militar lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán, y más de la mitad aprueba la postura antibelicista adoptada por el Gobierno español —según un sondeo de 40dB para El País y la Cadena Ser publicado el viernes pasado—, los partidos de izquierdas vocearon el eslogan del no a la guerra.

Leer más: El incendio en Las Médulas, medio año después: «Era imposible sujetar el fuego, ni con diez helicópteros»

La mayoría de líderes nacionales arroparon este sábado a sus respectivos candidatos, salvo Alberto Núñez Feijoo, quien lo hará hoy en la localidad vallisoletana de Tordesillas. El popular Alfonso Fernández Mañueco contrarrestó esta lectura en clave nacional de la campaña calificando de «sanchista de segunda mano» a su rival socialista, Carlos Martínez. Este estuvo respaldado en Soria por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. «Feijoo no va a pagar la calefacción de Soria, ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán. Son unos hipócritas. Es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás», criticó el presidente, que acusó de «servilismo» a los populares. El líder ultraderechista, Santiago Abascal, acompañó a Carlos Pollán en Toro (Zamora), donde opinó que Sánchez «se agarra a cualquier tipo de guerra porque le gustan más que a nadie».

Leer más: Sánchez comparecerá en el Congreso para hablar de Irán, pero insiste en que «esta guerra es un error extraordinario»

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero participaron en un mitin en Valladolid, junto a su cabeza de lista, Miguel Ángel Llamas, en el que reclamaron salir de la OTAN, cerrar las bases de Rota y Morón, y decir no a la guerra.

«El PP está desnortado»

El candidato de la alianza IU-Sumar-Verdes, Juan Gascón, celebró el acto central de su campaña también en Valladolid, con el apoyo del coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo; la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego; y la coordinadora de los magentas, Lara Hernández. «Si fuera por Mañueco y el PP, España estaría en guerra», advirtió Maíllo. «La democracia se defiende diciendo alto y claro no a la guerra», sostuvo Rego. «El PP está desnortado», dijo Hernández, que cuestionó si Feijoo trabaja para Donald Trump o para la ciudadanía española.