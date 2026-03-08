La jueza cita como investigada a la policía local que no pasó el aviso sobre la pasarela de Santander

Los servicios de Emergencias en la playa de El Bocal, donde ocurrió la tragedia en la que perdieron la vida seis jóvenes estudiantes Nacho Cubero | EUROPAPRESS

La jueza que instruye la causa de la muerte de seis jóvenes en Santander, tras romperse una pasarela costera, ha citado a declarar a las personas del Servicio de Emergencias del 112 y de la Policía Local que recibieron el aviso sobre el estado de la infraestructura, y pide más información y documentación a emergencias, al Ayuntamiento y a Costas. En una providencia, la titular de la Plaza numero 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, que estaba de guardia el 3 de marzo cuando se produjo el siniestro, comunica la citación a declarar de la operadora del 112 que recogió la llamada de un vecino que dijo que la pasarela estaba rota, así como de la policía local que recibió esa comunicación del 112. También ha pedido que acudan a declarar el 27 de marzo los dos ciclistas que avisaron que se había roto la pasarela y oyeron a la única superviviente pidiendo auxilio y los dos policías nacionales que hicieron la inspección ocular tras el siniestro.

En su resolución, dictada ayer, sábado, y que ha dado a conocer este domingo en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la jueza destaca el informe que recibió a mediodía del viernes de la Policía Nacional, que califica de «detallado, minucioso y elaborado en tiempo récord». Ese informe ha sido elaborado por el Grupo III UDEV de la Brigada Provincial de Policía Judicial junto con la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

¿Hubo más avisos de cómo estaba la senda?

Tras sus primeras diligencias, la magistrada solicita, además, al servicios de emergencias 112 el Gobierno de Cantabria que aclare si desde la creación de la senda costera ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y, en el caso de que existan, pide la entrega de los audios. En su providencia, la jueza ordena, además, a la Demarcación de Costas -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica- y al Ayuntamiento de Santander que aporten toda la documentación relativa a la senda costera. La magistrada pide a ambas administraciones expedientes administrativos y demás informes técnicos relativos al proyecto de ejecución y construcción, y también todos aquellos de los que se disponga atinentes al estado de conservación y mantenimiento.

«Evitar todo acceso a la pasarela»

Tal y como se puede leer en el proyecto del Ministerio, los pliegos para contratar la instalación de las pasarelas de la senda costera contemplaban la necesidad de poner en marcha un programa de mantenimiento que garantizase su durabilidad en el tiempo. Pero como la obra se paró y nunca se entregó, tampoco llegó a ponerse en marcha dicho programa. Así, estos puentes se han enfrentado durante doce años a las inclemencias del tiempo sin protección, más allá de la que traían de fábrica los materiales. En relación a la pasarela siniestrada, la magistrada pide que se mantenga el precinto, exigiendo la colocación de barreras físicas para evitar todo acceso a la misma, y requiere a Costas y al Ayuntamiento para que se abstengan de realizar cualquier manipulación, traslado o alteración de la instalación.

La jueza traslada a los familiares de las víctimas mortales, y a la única superviviente del suceso, que se personen, si lo desean, en la causa. Esa resolución de la magistrada no es firme y contra ella puede interponerse un recurso de reforma, ante su Juzgado, en el plazo de 3 días.