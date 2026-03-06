Zapatero reivindica a Sánchez en León y Feijoo critica la falta de apoyo de Abascal en La Bañeza

Zapatero dio su primer mitin en la campaña de Castilla y León Fernando Otero | EUROPA PRESS

Desembarco de líderes nacionales en la campaña de Castilla y León, con presencias repartidas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, lo hizo en Palencia, y en la localidad leonesa de La Bañeza cerrando el día con un mitin para apoyar al candidato popular Alfonso Fernández Mañueco. También estuvo en León José Luís Rodríguez Zapatero. El expresidente del Gobierno reaparecía y lo hizo en su tierra, a la que volvía «con mis cejas y mi firmeza para apoyar al mejor partido de España».

Fueron discursos en clave nacional donde no faltaron las referencias a lo sucedido en Extremadura y a la guerra contra Irán. Feijoo cargó contra Santiago Abascal y la que considera su estrategia para impedir cualquier acuerdo en Extremadura y Aragón hasta que se abran las urnas en Castilla y León. «Hay que tener cuajo para bloquear una investidura del PP sumando los votos de Sánchez, Podemos y de Vox contra el Partido Popular. Eso es una pinza, una estafa y hemos de decirlo y recordarlo a quienes tengan dudas».

Feijoo mantuvo que el partido que lidera Abascal «está a la deriva» en un momento en que los españoles necesitan rumbo y proyecto. «Estamos obligados a hacerlo», advirtió al líder de Vox, porque «no se puede reclamar firmeza y dar inestabilidad», dijo. En clave local, el líder del PP se comprometió con los leoneses a que cuando gobierne terminará la autovía A-60 para unir las capitales de Valladolid y León.

Después de una semana agitada, con una comparecencia en el Senado por el caso Plus Ultra, Zapatero entró de lleno en campaña con un mitin en León donde reivindicó el orgullo de ser socialista «el partido que más ha hecho por la democracia y los derechos en España». También hizo un encendido elogio de Pedro Sánchez, «el presidente que defiende la legalidad contra una guerra absurda». Hay que ser valiente y patriota para decirle a ese presidente de EE. UU.» dijo Zapatero en su regreso como revulsivo a la primera línea política en un mitin que compartió con el candidato Carlos Martínez.