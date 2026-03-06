Vota y opina: ¿Crees que los conflictos internos y el no al PP en Extremadura frenarán el crecimiento electoral de Vox?

Abascal junto a Ortega Smith, recién expulsado del partido Eduardo Parra | EUROPAPRESS

En los últimos comicios en los que ha participado, en Aragón y Extremadura, Vox duplicó sus escaños con respecto a sus anteriores resultados. Todo parecía ir a favor de la formación en las urnas, pero esta semana se ha visto envuelta en distintas controversias. En primer lugar, la investidura frustrada de la candidata del PP María Guardiola en Extremadura. Fuentes del PP han señalado que el partido de Santiago Abascal comunicó su negativa al acuerdo a primera hora del jueves y «no dejó lugar a ninguna otra posibilidad».

Además, este viernes se ha confirmado la salida definitiva de Ortega Smith de la formación. El Comité de Garantías de Vox considera que ha cometido una «infracción muy grave» tras frustrar su relevo en la portavocía de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, lo que provocó que fuera expedientado por desobediencia y suspendido de militancia. El partido también ha abierto un expediente disciplinario al exlíder en Murcia, José Ángel Antelo, además de suspender su militancia.

