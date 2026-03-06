El PSOE expulsa al alcalde valenciano de Almussafes, denunciado por acoso

El alcalde Almussafes, Toni González. GVA | EUROPAPRESS

El PSOE ha anunciado este viernes la expulsión del alcalde de Almussafes (Valencia), Toni González, a quien ya había abierto expediente tras las denuncias contra él presentadas por dos empleadas municipales por acoso sexual y laboral.

Según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, la medida -avalada por la secretaría de organización del partido, inciden- se toma teniendo en cuenta también los comentarios que el primer edil ha venido realizando en las últimas semanas en las «revictimizaba» a las denunciantes. Las mismas fuentes sostienen que las declaraciones públicas de González «van en contra de los principios» del PSOE, que defiende el valor de la igualdad.

Recientemente, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, consideraba que Toni González «se está retratando a sí mismo» con sus manifestaciones y defendía la actuación del partido, que a su juicio está «haciendo lo que tiene que hacer, que es, con rigor, con tranquilidad y con sensatez», evaluar las dos denuncias que ha recibido la formación contra el primer edil de la localidad por acoso sexual y laboral. «Esto nos lo tomamos muy en serio», recalcaba.

Por su parte, el alcalde de Almussafes ha denunciado ser víctima de una «campaña de acoso y desprestigio» basada en «falsedades» y ha prometido «defender la verdad», así como «luchar en todos los frentes posibles» por su honor y su imagen.