Marlaska da la sorpresa y nombra a un mando de bajo perfil como nuevo número dos de la Policía Nacional tras el escándalo de González
COLPISA
José Santafé Arnedo, hasta ahora jefe de Baleares y maestro de formación, dirigirá el cuerpo tras la dimisión el pasado 17 de su antecesor acusado de violar a una subordinada06 mar 2026 . Actualizado a las 13:03 h.
Su nombre no figuraba en absolutamente ninguna quiniela. La sorpresa ha sido mayúscula. El hasta hoy máximo responsable de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, el comisario principal José Santafé Arnedo, será el mando que