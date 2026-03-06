Marlaska da la sorpresa y nombra a un mando de bajo perfil como nuevo número dos de la Policía Nacional tras el escándalo de González

Melchor Sáiz-Pardo COLPISA

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El hasta ahora jefe superior de Baleares, José Santafé Arnedo, será el  nuevo número dos de la Policía Nacional
El hasta ahora jefe superior de Baleares, José Santafé Arnedo, será el  nuevo número dos de la Policía Nacional POLICÍA NACIONAL | EUROPAPRESS

José Santafé Arnedo, hasta ahora jefe de Baleares y maestro de formación, dirigirá el cuerpo tras la dimisión el pasado 17 de su antecesor acusado de violar a una subordinada

06 mar 2026 . Actualizado a las 13:03 h.

Su nombre no figuraba en absolutamente ninguna quiniela. La sorpresa ha sido mayúscula. El hasta hoy máximo responsable de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, el comisario principal José Santafé Arnedo, será el mando que

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 92% dto.
Suscripción PDF 1€/mes durante 6 meses Suscríbete