El no de Vox a investir este viernes a Guardiola activa los dos meses para evitar otras elecciones

La candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, durante el pleno de investidura. JERO MORALES / EFE

Tras el voto en contra de Vox el miércoles en la primera votación, el partido de Abascal volverá a votar este viernes en contra de hacer presidenta a María Guardiola. Aunque en los últimos días en el PP extremeño eran moderadamente optimistas sobre el acuerdo, a últimas horas de este jueves fuentes del PP aseguraban que la reunión entre populares y Vox no había llegado a un acuerdo. «Vox votará mañana (por este viernes) en contra de María Guardiola juntando sus votos a los del PSOE y en contra de una lista con el 43,12% de los apoyos en las elecciones del 21 de diciembre», señalaban a última hora del jueves desde el Partido Popular.

Los populares resaltan que la respuesta de la formación liderada por Óscar Fernández en Extremadura y Santiago Abascal a nivel nacional tuvo lugar a primera hora del día y «no dejó lugar a ninguna otra posibilidad». Las mismas fuentes aseguran que «el 'no' lleva días decidido y probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura sino que obedezca a factores externos».

Votos junto al PSOE

Los populares se sienten impotentes y apuntan que no esperaban que «el partido de Santiago Abascal uniría sus votos al partido de Pedro Sánchez en contra de un gobierno del Partido Popular», remarcan. Además, desde el PP piden a Vox que recapaciten en las próximas horas o, al menos, en los próximos dos meses —período máximo para que Guardiola pueda ser investida en un nuevo pleno o, de lo contrario, habría que ir a unas nuevas elecciones en la comunidad autónoma— antes depara que «el bloqueo que endosarán mañana (viernes) a los ciudadanos de Extremadura no lo extiendan a otros territorios», señalan. «Algo ha debido que pasar en Vox para que una formación cuyo presidente militaba en el PP ahora prefiera unir sus votos a los del PSOE de Pedro Sánchez», sostienen.

En la segunda votación para lograr ser investida presidenta extremeña, que comenzará a las 14.00 horas de este viernes en la Cámara regional, Guardiola tendrá que sumar más síes que noes. El requisito era menor que el miércoles. Si en la anterior votación la candidata popular requería una mayoría absoluta para seguir al frente de la Junta, contar con el voto a favor de al menos 33 de los 65 diputados de la Asamblea, ahora le bastaría con mayoría simple. Entre las filas populares confiaban en que esta vez si no es a favor, Vox se iba a abstener y los 29 votos del PP eran suficientes para superar los 25 juntos de la izquierda, los que suman los 18 del PSOE y los 7 de Unidas por Extremadura.

«Solo blanco o negro»

Pero si nada cambia y las conversaciones entre PP y Vox no dan un salto cualitativo, todo parece indicar que la segunda votación se zanjará con el mismo resultado que la primera. El portavoz parlamentario de Vox, Óscar Fernández, en línea con lo que tanto él como otros dirigentes nacionales del partido han venido manteniendo en las últimas semanas, ha insistido en que la abstención de su grupo está descartada.

«No habrá grises, sino blanco o negro; si hay acuerdo, será sí a la investidura y si no lo hay, será no», aseguró Óscar Fernández durante su intervención el miércoles en la Asamblea, en la que comunicó el primer no de su grupo a la investidura de Guardiola. «Si no hay acuerdo, no hay presidenta», resumió. Por eso, pese a que tras el no del miércoles pasado desde el PP se consideraba que Vox podría abstenerse en la votación de este viernes, esta opción está a priori descartada y el voto a favor parece aún más complicado. Fuentes del partido de Santiago Abascal afirman que el acuerdo de gobierno con el PP no está cerrado.

Esas conversaciones siguen adelante, tanto PP como Vox insisten en que quieren conseguir el acuerdo de gobierno y el tono que viene marcando las declaraciones públicas de unos y otros, constata que el clima de la negociación es diferente y que la confrontación que generó tantos desencuentros se ha más que mitigado. Son buenas palabras pero el acuerdo no llega.

Diferentes percepciones

Aun así la percepción del avance de las conversaciones es diferente en PP y Vox. María Guardiola dijo el miércoles que el acuerdo está cerca y que no hay impedimento para no conseguirlo. Óscar Fernández argumentó precisamente en la falta de acuerdo el voto en contra de su formación y Santiago Abascal dejó entrever después que el pacto no sería inminente. Aunque no descartó esta posibilidad, porque en una negociación abierta cualquier escenario es posible, en un acto de campaña electoral en Castilla y León, el líder de Vox reconoció que parece difícil «resolver en dos días lo que no se ha resuelto en unos meses», al ser preguntado por el voto de su partido este viernes en la segunda votación de investidura de María Guardiola.