Rita Maestre denuncia que ofrecen la dirección de su casa en Internet como lugar de servicios sexuales

La portavoz de Mas Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre Marta Fernández Jara | EUROPAPRESS

Rita Maestre ha utilizado sus redes sociales para denunciar que sufre acoso en su domicilio desde hace casi un año por parte de hombres desconocidos que buscan encuentros sexuales. La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha grabado un vídeo en el que explica el calvario que vive desde hace diez meses aproximadamente.

«Hace más o menos un año empiezan a aparecer hombres llamando a la puerta de mi casa por la noche. Las primeras veces yo no abro pero a la tercera o cuarta vez uno de estos tipos sube hasta la puerta de mi casa y empieza a aporrear la puerta», comienza explicando. Este individuo, según explica Maestre, le dice «que ha estado hablando conmigo por un canal de Telegram». Es en ese momento cuando la política decide acudir a la policía.

Después de unas primeras semanas de investigación, los agentes averiguan que la dirección de la casa de Maestre se ofrece en Telegram en anuncios anónimos como «un lugar donde se ofrecen servicios sexuales», denuncia la concejal de Madrid.

Maestre asegura que sigue sufriendo acoso. «La última vez fue hace dos semanas», indica. El perfil de estos hombres, según denuncia, es «en muchos casos borrachos» que se presentan en su portal «a cualquier hora del día». «Es una forma de decir sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera», asegura Maestre, que afirma sentir «miedo» por una situación que se alarga en el tiempo pese a las denuncias interpuestas ante la policía.

La edil confía en que la labor policial surta efecto y los responsables de publicar dichos anuncios en Internet sean identificados. Pero afirma estar «cansada» y que «a veces pienso si esto -por la política- merece la pena». Maestre parece tener claro por qué es el objetivo de estos acosadores: «Esto no me pasaría si yo no fuera mujer, si no fuera de izquierdas y si no fuera feminista. Esto es un acoso político por ser mujer, por tener las ideas que tengo, por ser una política visible, por presentarme a las elecciones y por hacer política...».

Maestre concluye con un rotundo mensaje a «los acosadores de mujeres, a los matones de extrema derecha y a todos vosotros que queréis amedrentarnos por hacer política»: «Os digo que 'no lo vais a conseguir, no nos vamos a callar, sois vosotros los que vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes'». La portavoz de Más Madrid afirma que seguirá con sus ideas de «representar a todas las personas que me dieron su voto para defender, precisamente, las ideas en las que creo» y que «mientras nosotras levantamos la voz, nos apoyamos unas a otras y vamos a dar cada batalla hasta el final».

La edil, que está casada con el escritor Manuel Guedán, con quien ha tenido dos hijas en común, ha recibido numerosas muestras de apoyo en las últimas horas por parte de compañeros de la política y otros personajes de la televisión.