La fragata Cristóbal Colón, una de las joyas de la corona de la Armada

Imagen de la fragata Cristóbal Colón en el Arsenal de Ferrol. CESAR TOIMIL

La fragata Cristóbal Colón (F-105) se dirige en estos momentos desde el Báltico, donde participaba en los ejercicios Fanal-19 en labores de protección y adiestramiento avanzado, hacia el Mediterráneo oriental. Su nueva misión, mantener la escolta al portaviones francés Charles de Gaulle, en la nueva misión del grupo al que pertenecen ambos buques: la protección de Chipre, aliado de la Unión Europea —en estos momentos ostenta su presidencia rotatoria—. El despliegue se produce en un momento de máxima tensión tras el impacto de un misil en la base aérea británica de Akrotiri, situada en territorio chipriota, en un contexto de hostilidades abiertas con Irán.

Con una dotación de 216 tripulantes y 6.391 toneladas, la Cristóbal Colón es uno de los buques más modernos de la Armada Española. Construida por Navantia en Ferrol y entregada en el año 2012, es la quinta fragata de la serie F-100, bautizada como clase Álvaro de Bazán, aunque incorpora mejoras tan significativas que a veces se la considera un paso intermedio hacia las futuras F-110.

Su clase incorpora el sistema Aegis, de origen estadounidense, y un radar capaz de detectar aeronaves en un radio de 500 km. Tiene capacidad para detectar y seguir hasta 90 blancos móviles y dirigir los proyectiles antiaéreos y de superficie.

La fragata, según explica la Armada, es un barco polivalente que puede desempeñar cualquiera de las cuatro misiones genéricas asignadas a la Fuerza Naval: Disuasión y Defensa, Gestión de crisis, Seguridad Marítima y Proyección Exterior.

Entre las misiones en las que ha participado se encuentran las integraciones dentro de las agrupaciones navales permanentes de la OTAN (SNMG, en inglés Standing NATO Maritime Group), de las cuales la número 2, con despliegue permanente en el Mediterráneo y Mar Negro, ha contado con la presencia de la fragata F-105 como buque de mando entre los meses de noviembre del 2020 y marzo del 2021, en los que ha estado un total de 150 días desplegada en beneficio de España y de la OTAN.

«Que el mundo lo sepa»

Es el sexto buque en la historia de la Armada que ostenta este nombre, en memoria de Cristóbal Colón (1451-1506). Le precedieron una fragata (1782-1808), una corbeta (1843-1866), un vapor de ruedas (1849-1882), un crucero no protegido (1887-1895) y un crucero-acorazado (1896-1898). Su lema es Noverit Orbem —Que el mundo lo sepa—, en honor a la gesta del navegante.