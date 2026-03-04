Feijoo acusa a Sánchez de usar la crisis con Trump para la política interna: «Antes que el derecho internacional están los derechos humanos»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en Bilbao. DAVID DE HARO / EUROPA PRESS

La amenaza de Donald Trump de romper las relaciones comerciales con España ha pasado de ser un episodio de tensión diplomática a convertirse el centro del debate político nacional. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, reaccionó con dureza a las palabras de Pedro Sánchez y acusó al jefe del Ejecutivo de haber deteriorado innecesariamente la relación con uno de los principales aliados internacionales de España. Además, le reclamó que dé explicaciones en el Congreso sobre lo que calificó como una decisión «irresponsable» en la relación con Estados Unidos.

Feijoo cuestionó también el argumento central esgrimido por Sánchez y defendió que la política exterior no puede limitarse a una lectura estrictamente jurídica del conflicto. En ese contexto, afirmó que «antes que el derecho internacional están los derechos humanos», en referencia a la situación política en Irán.

El líder del PP trató así de situar el debate en un plano moral y estratégico, al tiempo que reivindicaba la necesidad de mantener una relación sólida con Estados Unidos. «Pido a los socios europeos y a EE. UU. que no confundan a los 50 millones de españoles con un Gobierno en precario», sostuvo.

Feijoo añadió que «el régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue el armamento nuclear, financia el terror y desestabiliza la región» y que «ningún demócrata puede negar esta realidad». A su juicio, Sánchez está utilizando la política exterior para «quitarle unos votos a la izquierda más radical». Frente a ello, defendió que «la política exterior tiene que estar por encima de los intereses partidistas» y que España «ha de situarse junto a sus aliados, porque si no lo hacemos nos quedamos sin marco operativo».