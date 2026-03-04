La crisis de Vox en Murcia se agrava con la expulsión de Antelo de su Grupo Parlamentario

El diputado en la Asamblea de Murcia y expresidente de Vox en esta comunidad, José Ángel Antelo, el pasado viernes en una declaración a los medios en Molina de Segura. Marcial Guillen | EFE

José Ángel Antelo pasó en cuestión de una semana de portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia y líder del partido en esta comunidad a un diputado del Grupo Mixto. Sus ocho antiguos compañeros de grupo parlamentario anunciaron que le expulsarán, por lo que el político gallego pasará a ser un miembro no adscrito de la Cámara autonómica.

El pasado jueves, el comité ejecutivo provincial dimitió en bloque para provocar el cese inevitable de Antelo como presidente de Vox Murcia. Entonces, Antelo anunció que no pensaba ceder su escaño en la Asamblea. Sigue sin querer hacerlo, pese a que pasará a estar desvinculado del que todavía es su partido.

La tensión entre Antelo y su partido tuvo un capítulo más este miércoles. El político gallego acusó al Grupo Parlamentario de Vox de falsificar su firma para provocar su cese. La realidad es que este envió un escrito a la Mesa de la Asamblea para solicitar que la portavocía pase de Antelo al actual portavoz adjunto, Rubén Martínez Alpañez. Pero la Mesa rechazó la petición, ya que el certificado electrónico del Grupo Parlamentario está vinculada al propio Antelo. Este aseguró este miércoles a Europa Press que denunciará por suplantación de identidad al diputado que impulsó el citado escrito. «¿Quién en su sano juicio registra su propio cese?», se preguntó el exlíder de Vox en Murcia. «No estamos en un patio de colegio. Es un insulto a la inteligencia», remarcó Alpañez.

Será la segunda legislatura consecutiva en la que al menos un diputado de Vox acaba el mandato como no adscrito. En la anterior etapa, tres de los cuatro diputados de la formación fueron expulsados. En este caso, la salida de Antelo no altera la aritmética parlamentaria de la Asamblea Regional.

El terremoto por la ruptura entre Vox y Antelo tiene su eco en Cartagena, el segundo ayuntamiento más poblado de la región. El teniente de alcalde, Diego Salinas, presentó su baja como militante de los ultraconservadores, pero seguirá en el cargo como número dos de la Alcaldía. «La deriva del partido y el trato dado a José Ángel Antelo son incompatibles con los principios y valores que siempre he defendido», aseguró en X.

Más ceses a Ortega Smith

El gallego está muy vinculado al exvicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith. Del diputado nacional partió la idea de que Antelo formara parte del proyecto. Su perfil, pese a ser clave en la fundación de Vox, también ha caído en desgracia. Este miércoles, el partido decidió sacar al exvicepresidente de la formación de las comisiones de Justicia e Interior, así como de la Diputación Permanente del Congreso. Ortega Smith, que mantiene un frente abierto con la directiva al negarse a ceder su portavocía en el Ayuntamiento de Madrid, criticó la medida. «Algunos tendrán que explicar por qué se está humillando [...] sin causa ni razón, a muchos de aquellos que levantamos de la nada este proyecto», remarcó en redes sociales.