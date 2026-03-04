PP y Vox chocan en las Cortes de Aragón y Guardiola hace guiños a Abascal en su discurso de investidura

La candidata a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, pronuncia su discurso de investidura. JORGE ARMESTAR / EUROPA PRESS

Las negociaciones entre el PP y Vox para formar Gobierno en Aragón y Extremadura siguen en el aire después de que este martes los populares dieran dos importantes pasos en los respectivos parlamentos autonómicos. La falta de acuerdo con el partido de Santiago Abascal hizo que el PP se hiciera con la presidencia de las Cortes de Aragón, mientras que la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, admitió en su discurso de investidura que llega a ese debate sin el apoyo de Vox, pero aseguró que «no hay un muro entre nosotros». Los de Abascal, que no intervendrán hasta hoy en el pleno de investidura, no aclararon su postura en ninguna de las dos comunidades.

Aunque, en principio, el pacto en Aragón parecía más próximo, no hubo acuerdo en el reparto de cargos en la constitución de la mesa de la Cámara. Ante ello, Vox rechazó presentar candidatos propios para ningún puesto, pese a ser la tercera fuerza, lo que permitió que la popular María Navarro se hiciera con la presidencia del Parlamento regional, el segundo cargo institucional más relevante tras la presidencia autonómica. Su elección solo fue posible en segunda ronda, por mayoría simple, gracias a los 26 votos del PP y las abstenciones de Vox y de Aragón Existe.

El PSOE se queda a un voto

Un serio aviso de los de Abascal, que dejan claro que lo que buscan no son «sillones», porque el socialista Fernando Sabés (25) se quedó a un solo voto de hacerse con la presidencia con el apoyo de la Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida. La dirección nacional del PP señaló que «si bien en Extremadura les cedimos un puesto a cambio de nada, entendemos que no podemos regalar cargos sin garantía alguna por parte de Vox». «Sin embargo, nuestra voluntad de acuerdo sigue siendo total», aseguran en Génova.

El líder de Vox, Santiago Abascal, supeditó los posibles acuerdos de Gobierno en Aragón y Extremadura a que haya «un cambio de rumbo radical» que asuma las posiciones de su partido en áreas como la defensa de los productores del campo, de la industria, en favor de las rebajas fiscales, en la protección de la seguridad en las calles y en que se utilicen «todas las medidas a disposición de las autonomías para revertir la invasión migratoria».

Guardiola lanzó algunos guiños a Vox durante su discurso de investidura. Recordó que llegó a la presidencia de Extremadura con el apoyo de los de Santiago Abascal. «Hoy no lo tengo», admitió, tras lo que aseveró que «nadie puede negar que juntos impulsamos medidas que han funcionado». Resaltó que «hay muchas cosas en las que coincidimos», y otras en las que no, «como es normal, porque no somos el mismo partido».

Destacando las coincidencias, señaló que tanto PP como Vox defienden «con pasión» sus programas, pero a pesar de eso no son incompatibles: «No hay un muro entre nosotros», sostuvo. Aseguró que llegaba al debate de investidura a «ofrecer estabilidad frente a la desesperanza, acuerdos frente al revanchismo, instituciones fuertes frente a efímeras florituras».

Sin «cupos en inmigración»

Respecto a la inmigración, uno de los principales caballos de batalla de Vox, abogó por no convertir «en mercancía política» a las personas inmigrantes que buscan una vida mejor o que huyen de la barbarie y la miseria. Afirmó que Extremadura necesita una inmigración «que venga a aportar y a formar parte de un proyecto común», y reclamó un modelo basado en «responsabilidad y humanidad».

Para ello, según explicó, se necesita que el Gobierno central ejerza las competencias que le corresponden con «un modelo capaz de unir firmeza y oportunidad, sin trasladar a las comunidades autónomas las consecuencias de su modelo fallido» ni imponer «cupos separatistas también en inmigración».

Se dirigió también al PSOE, al que trasladó que «un partido en reconstrucción necesita tiempo, reflexión, espacio y un nuevo liderazgo para reencontrarse consigo mismo», sobre todo tras una «derrota tan contundente» como la del 21 de diciembre.

Vox no anunció su voto en la sesión de hoy. En caso de no obtener la mayoría absoluta, Guardiola se someterá el viernes a una segunda votación, en la que le bastaría la mayoría simple.