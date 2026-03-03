Un tribunal ordena investigar a Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos de periodistas

Mateo Balín COLPISA

Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.
Miguel Ángel Rodríguez, director de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Mariscal | EFE

La Audiencia de Madrid corrige a la jueza que archivó la causa al jefe de Gabinete de Ayuso y cree «pertinente» saber cómo logró las fotos y la identidad de los informadores que investigaban a González Amador

03 mar 2026 . Actualizado a las 16:10 h.

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, por difundir en redes sociales datos e imágenes

