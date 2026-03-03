Marlaska llama «niña» y luego «inmadura» a la portavoz del PP en el Senado

Fernando Grande-Marlaska, durante la comisión en el Congreso de los Diputados Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclamó ayer a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, que dejara de «ser una niña» al mostrarle esta de forma reiterada una fotografía suya con Koldo García. Una expresión que el principal partido de la oposición calificó de machista y que el titular del Interior retiró luego para sustituirla por «inmadura». En la sesión de control en el Senado, Alicia García atacó a Marlaska enseñado desde su escaño una fotografía con Koldo García exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y reprochándole que confiara como director adjunto operativo (DAO) de la Policía en el comisario principal José Ángel González, una «vergüenza para las mujeres» tras la querella por agresión sexual.

«No sea niña, por favor, y se lo digo con todo el respeto, dé dignidad al trabajo que usted desarrolla», señaló Marlaska, que reiteró que pidió el cese del DAO —«colocado por orden de Zapatero», según el PP— en el momento en el que supo de la querella y comparó esta reacción con la del PP con el alcalde de Móstoles tras ser acusado por acoso. «Él sigue y ustedes lo han respaldado», apuntó.

La portavoz del PP continuó reprochando a Marlaska su «catadura moral» y participar en un «circo», sumándose en la crítica el senador popular Javier Arenas por recurrir a «insultos machistas». «Comparto con usted que no me gusta hacer el ridículo. Me gustaría que a mí cualquier senador lo mínimo que dijeran de mí es inmaduro», terció el ministro.

Investigación a Vito Quiles

Marlaska anunció que ha solicitado información urgente sobre el altercado en el Senado en el que el periodista Vito Quiles supuestamente agredió a la senadora socialista Rocío Briones y a la analista política Sarah Santaolalla. El ministro advirtió de que tomará «las medidas precisas» y emplearán «toda la fuerza de la ley» para que no se repita un hecho similar.

El PSOE denunció que su senadora y Santaolalla recibieron empellones de Vito Quiles. «Acontecimientos como estos en la casa de la soberanía nacional me causan una preocupación máxima», dijo Marlaska.