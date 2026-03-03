María Guardiola se asoma a una investidura fallida al no contar con el apoyo de Vox

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. Carlos Criado | EUROPAPRESS

El PP afronta este martes «un día importante», como reconocen en la dirección nacional, con sendas citas en Extremadura y en Aragón que servirán para testar la salud de las enrevesadas relaciones con Vox. Pocos confían en desencallar a última hora un pacto para investir a María Guardiola, que los populares firmarían ya para dar estabilidad a la región pero que el partido de Santiago Abascal se resiste a cerrar antes de la próxima convocatoria en Castilla y León del 15 de marzo. «Nosotros no estamos en el tacticismo electoral», señalan en Génova, donde se mantiene herméticos sobre el avance de las negociaciones.

Las direcciones nacionales de ambas formaciones siguen manteniendo conversaciones discretas pero dando más importancia a Extremadura porque los plazos apremian mucho más. Guardiola se presenta a su investidura con la única certeza de que este martes se pondrá en marcha el reloj para la elección del nuevo Gobierno regional o, en caso de que no se consiga, para la convocatoria de otras elecciones anticipadas. La constitución de las Cortes aragonesas, en cambio, no es más que un trámite donde PP y Vox marcarán posiciones ante un diálogo que se intensificará cuando haya que firmar un pacto de Gobierno y el reparto de las consejerías que conformen el futuro Ejecutivo autonómico de Jorge Azcón.

El pleno de investidura se abre con la exposición del programa de Guardiola, donde la candidata del PP no tiene límite de tiempo. El miércoles comienza el verdadero debate con la intervención de los grupos de la oposición, de mayor a menor, empezando por el PSOE y siguiendo por Vox y Unidas por Extremadura. La presidenta en funciones puede intervenir en cualquier momento, de nuevo sin límite de tiempo, aunque lo habitual es que se decante por una respuesta conjunta a todos los portavoces.

Abascal no adelanta el voto

Tras la réplica de la oposición, la candidata cerrará el debate. A continuación tendrá lugar la votación por llamamiento. En esa primera votación, Guardiola necesita mayoría absoluta para ser reelegida. Si no lo consigue habrá un segundo intento 48 horas después, el viernes. Entonces bastará con obtener más votos a favor que en contra. Algo que podría lograr con la abstención de Vox. Si como parece, los de Abascal no se abstienen hay un plazo de dos meses desde la primera votación, hasta el 4 de mayo, para intentarlo con la misma o con otros candidatos. Si tampoco hay acuerdo, la Asamblea quedaría disuelta y se pondrían las urnas.

«No sé si estamos más cerca del sí o del no», dijo ayer el presidente de Vox, Santiago Abascal, sin desvelar cuál será la postura de su partido en la votación de investidura. Pero sí apuntó que considera difícil llegar a un acuerdo de última hora que permita a la candidata popular seguir al frente de la Junta de Extremadura.