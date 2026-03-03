La Guardia Civil detecta posibles manipulaciones en documentos clave entregados por ADIF sobre Adamuz
La CIAF ha alertado a los agentes de «incongruencias» y «firmas sin garantías» en informes sobre las obras en el tramo donde murieron 46 personas
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha informado al juzgado de Montoro, que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, de que se han detectado irregularidades y posibles manipulaciones, incluso alteraciones posteriores al siniestro,