La Guardia Civil detecta posibles manipulaciones en documentos clave entregados por ADIF sobre Adamuz

Melchor Sáiz-Pardo / Mateo Balín COLPISA

Trabajos de retirada de los restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo en Adamuz
Trabajos de retirada de los restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo en Adamuz J.J. Guillen

La CIAF ha alertado a los agentes de «incongruencias» y «firmas sin garantías» en informes sobre las obras en el tramo donde murieron 46 personas

03 mar 2026 . Actualizado a las 13:25 h.

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha informado al juzgado de Montoro, que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, de que se han detectado irregularidades y posibles manipulaciones, incluso alteraciones posteriores al siniestro,

