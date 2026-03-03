La Guardia Civil detecta posibles manipulaciones en documentos clave entregados por ADIF sobre Adamuz

Trabajos de retirada de los restos del Alvia siniestrado en la colisión con un Iryo en Adamuz J.J. Guillen

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil ha informado al juzgado de Montoro, que investiga el accidente ferroviario de Adamuz, de que se han detectado irregularidades y posibles manipulaciones, incluso alteraciones posteriores al siniestro,