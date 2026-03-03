La familia del asesino del menor en Valencia denuncia las amenazas y el acoso que sufre el hijo

Ana Escobar | EFE

El crimen del pequeño Álex, el menor de Sueca de trece años asesinado presuntamente por el padre de un amigo el pasado 24 de enero, ha dejado una familia rota, hundida por un vacío inmenso y un dolor que no cesa. Sin dejar a un lado el sufrimiento de los padres, familiares y amigos de Álex, única víctima directa del presunto asesino, hay otras víctimas colaterales como son su propio hijo, de la misma edad que el fallecido, quien desde ese día está sufriendo una campaña señalándolo como «asesino» cuando las investigaciones de la Guardia Civil han demostrado que él solo fue testigo de la acción homicida de su padre.

«Es un niño, cuya vida ha quedado marcada para siempre por algo que jamás debió presenciar. Necesita protección, silencio, cuidados y el derecho a poder reconstruirse, no ser convertido en objetivo de la rabia y la frustración», reclama a través de un comunicado la familia del asesino confeso, quienes al mismo tiempo muestran «de forma clara, rotunda y sin matices nuestra más absoluta condena por lo sucedido».

«En las últimas semanas nuestra familia está siendo objeto de actos de acoso que incluyen daños en nuestros vehículos, pintadas en nuestra vivienda, mensajes intimidatorios y la difusión de contenidos que nos señalan y nos culpabilizan públicamente de unos hechos que no hemos cometido», explican en dicho comunicado la familia de Juan Francisco M. F., el bibliotecario de 48 años encarcelado tras entregarse voluntariamente en el cuartel de la Guardia Civil apenas minutos después de asesinar al menor con dos cuchillos y un bate de béisbol en su domicilio de Sueca. «Estos comportamientos, que ya han sido puestos en conocimiento de las autoridades, no ayudan a nadie, no alivian el dolor de la familia de la víctima y solo generan más sufrimiento y más injusticia», añaden.

De hecho, la familia ya ha denunciado estos hechos. La concentración de la semana pasada en recuerdo de Álex, con cacerolada incluida, se hizo a las puertas de su domicilio y se arrojaron por debajo de la puerta carteles con la fotografía del hijo del asesino confeso, responsabilizándolo de la muerte de su amigo.

«Entendemos el impacto emocional que este crimen ha causado en Sueca. Nosotros también lo sentimos. Vivimos aquí, formamos parte de esta comunidad y compartimos la misma tristeza y la misma necesidad de respuestas. Pero precisamente por eso apelamos a la serenidad, a la humanidad y al respeto», prosiguen en dicho comunicado.

En el mismo la familia del detenido por el asesinato comienza condenando el crimen y mostrando «el máximo respeto hacia la memoria del menor fallecido, hacia su familia y hacia el dolor inmenso que toda la comunidad está sintiendo desde que se conocieron los hechos».

«Nada puede justificar la pérdida de una vida y, menos aún, la de un niño. Compartimos la consternación, la incredulidad y el sufrimiento que ha provocado este crimen. Nos unimos, desde el silencio y la humildad, al duelo de sus padres, familiares, amigos y vecinos, a quienes trasladamos nuestro respeto más profundo y nuestro deseo sincero de que encuentren algún día consuelo».

«Nuestra familia también ha visto su vida completamente destrozada por estos hechos. Desde el primer momento hemos colaborado con la Justicia y respetamos plenamente el procedimiento judicial en curso, confiando en que se esclarezca lo ocurrido y se determinen todas las responsabilidades conforme a la ley».

De igual modo, quieren dejar «muy claro que ninguno de nosotros tiene relación alguna con el delito que se investiga». «No somos responsables de lo ocurrido. Somos una familia que también ha perdido, que también está rota y que intenta proteger a un menor profundamente traumatizado mientras trata de recomponer su vida en medio de una situación que nos supera».

Más de un mes sin salir de casa

«Somos personas trabajadoras, conocidas en el municipio desde hace años, que hasta ahora hemos llevado una vida discreta y honesta. Lo sucedido nos ha golpeado de una manera que nunca hubiéramos podido imaginar y nos ha colocado en una situación de dolor, desconcierto y exposición pública que estamos tratando de sobrellevar con la mayor dignidad posible», señalan en este mismo comunicado.

«Especialmente desgarradora está siendo la situación del menor de nuestra familia, que se encontraba en la vivienda cuando ocurrieron los hechos y que, lejos de cualquier insinuación o señalamiento, es también una víctima directa de esta tragedia. Hablamos de un niño, únicamente de un niño, cuya vida ha quedado marcada para siempre por algo que jamás debió presenciar», remarcan sobre el trauma que le ha causado haber presenciado cómo su propio padre acababa con la vida con un amigo que había ido a su casa a jugar al Fortnite.

«El daño emocional que está sufriendo es profundo y, en muchos aspectos, irreparable. La exposición pública, los insultos, las acusaciones falsas y la difusión de su imagen en redes sociales no son hechos sin consecuencias: están agravando su trauma, comprometiendo gravemente su recuperación y dejando unas secuelas que pueden acompañarle durante toda su vida», insisten en este sentido dado que la fotografía del niño ha sido difundida, al tiempo que se insinúa que él participó en el crimen, hecho descartado por la investigación. «Ningún menor está preparado para soportar el peso del odio colectivo, y menos aun cuando ese menor no ha cometido delito alguno. Necesita protección, silencio, cuidados y el derecho a poder reconstruirse, no ser convertido en objetivo de la rabia y la frustración».

Así hacen una petición a través de los medios para que cese este acoso y persecución hacia ellos, y en especial hacia el menor, quien ha permanecido más de un mes sin poder salir de casa. Ha sido esta semana cuando se ha podido reincorporar a las clases en otro centro escolar fuera de la localidad. «Rogamos encarecidamente que cesen los ataques, las amenazas y los señalamientos. Pedimos que se respete nuestro derecho a vivir en paz, a cuidar del menor que ahora está a nuestro cargo y a atravesar este proceso con la intimidad y la dignidad que cualquier ser humano merece».

Y concluyen reiterando «nuestra condena absoluta de los hechos y nuestro respeto hacia la víctima y su familia». «Confiamos en la Justicia y en la sensibilidad de nuestros vecinos para que el dolor no genere más víctimas».