El exjefe de la policía dice que no forzó a su subordinada a quedarse en su casa y achaca la querella por agresión sexual a «celos»

El ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González ha trasladado al juez que lo ha citado por presunta agresión sexual a una subordinada que ofreció a la denunciante marcharse de la vivienda en la que habrían ocurrido los hechos y ha vinculado a «celos» la querella.

Lo ha hecho mediante un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, remitido al juzgado de Madrid que admitió una querella presentada en su contra por, además de agresión sexual, otros presuntos delitos de coacciones, lesiones psíquicas y malversaciones de caudales públicos con la agravante de abuso de superioridad.

Su defensa considera «significativo que, frente a la afirmación contenida en la querella de que se le habría impedido abandonar el lugar», el audio aportado por la denunciante como prueba «recoge cómo, hasta en dos ocasiones, le ofrece marcharse del domicilio, a lo que ella hace caso omiso».

De acuerdo con el testimonio del exDAO, en ese audio se le escucha decir a ella: «Te puedes ir. Yo nunca te he utilizado, vete, vete cuando quieras».

Expresiones afectivas y un tono de confianza

«En conclusión, y sin perjuicio de que la grabación deba ser valorada en su integridad más adelante, lo cierto es que los momentos mencionados no encajan con la versión sostenida en la querella», sostiene.

Para González, «lejos de reflejar una negativa en todo momento por parte de la querellante, una imposibilidad de abandonar el lugar, o con un contexto de sometimiento constante, lo que se desprende de la literalidad de la conversación son unos reproches de celos y demandas de atención por parte de ella, expresiones afectivas y un tono de confianza personal».

El juez tiene previsto oír en declaración al exdirigente de la Policía «en calidad de querellado» y a la agente denunciante el próximo 17 de marzo.