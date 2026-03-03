El convenio de 1988, el soporte que permite a España negar a Estados Unidos el uso de las bases de Rota y Morón

Vista de varios de aviones militares en la base militar que el Ejército estadounidense tiene en la localidad sevillana de Morón. David Arjona | EFE

Ronald Reagan y Felipe González eran los presidentes de Estados Unidos y de España, respectivamente, cuando ambos países firmaron, el 1 de diciembre de 1988, el Convenio de Cooperación para la Defensa. El documento que redefinió